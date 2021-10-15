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Sevgi Uzun'un hedefi WNBA'de oynamak

#Sevgi Uzun#WNBA#OGM Ormanspor
Sevgi Uzunun hedefi WNBAde oynamak

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sevgi Uzun, hedefinin Amerikan Ulusal Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) oynamak olduğunu söyledi.

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Sevgi Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra daha fazla sorumluluk almak için başkent ekibine transfer olduğunu söyledi.

Fenerbahçe gibi özel bir camiada forma giydiğini ancak OGM Ormanspor'un da hedefleri olan önemli bir kulüp olduğunu anlatan 23 yaşındaki oyuncu, "Sorumluluk almadan gelişemiyoruz. Fenerbahçe her sporcunun oynamak istediği bir kulüptür. OGM Ormanspor da hedefleri olan önemli bir kulüp. Ormanspor'un hedeflerinin bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Avrupa'da güzel işler yapmak istiyoruz. Türkiye'de ilk 4'te yer alan bir ekip olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Basketbol kariyerini bir gün WNBA'da sürdürmek istediğini vurgulayan Sevgi Uzun, "WNBA hayalim var. Her şeyi adım adım yapmam lazım. Kendime belli basamaklar koydum, bunlardan biri de Ormanspor da başarılı olmak. İnşallah bir gün de WNBA'da olurum." dedi.

- "Taraftarlarımız desteklerini esirgemesin"

Sevgi Uzun, pandemiden sonra ilk kez taraftarlarının önüne bu hafta resmi bir maçta çıkacaklarını ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Rusya'da Nika Syktyvkar'ı 76-74 yendikleri maçta sahada 36 dakikadan fazla kalarak en fazla süre alan isim olan ve 12 sayıyla galibiyette başrol oynayan Sevgi, hafta sonu UMF Yapı İzmit Belediyespor'la kendi sahalarında oynayacakları lig maçı için taraftara seslendi. Sevgi, pandemiden dolayı uzun süredir seyircisiz maçlara çıktıklarını hatırlatarak, "Fenerbahçe'yle buraya geldiğimizde Ormanspor deplasmanları zor olurdu.

Taraftarlar tribünleri dolduruyordu. Taraftarla oynamak bambaşka. Tüm duyguları çok yüksekte yaşıyorsunuz. Taraftarlarımız desteklerini esirgemesin." diye konuştu.

- "Milli takıma zaman lazım"

Sevgi Uzun, jenerasyon değişikliği içinde olan ve parçası olduğu A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın zamanla eski başarılı günlerine döneceğini ifade etti.
Milli basketbolcu, ciddi bir jenerasyon değişikliği olduğunu anlatarak, "Eski takımla aramızda bir başarı farkı var. Bu biraz da Türk oyuncuların ligde fazla sorumluluk alamamasından kaynaklanıyor. Ben şu anki jenerasyonun da zamanla başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Sadece biraz zaman gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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#Sevgi Uzun#WNBA#OGM Ormanspor

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