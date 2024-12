Servet Çetin'den sitemkar açıklama: Problem yaşıyoruz

Haberin Devamı

1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’in teknik direktörü Servet Çetin, kulüp yönetimi ile birlikte haftayı değerlendirmek üzere kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kayapınar ilçesindeki Şeyhmus Özer Spor Tesisinde düzenlenen toplantıya, kulübün genel sekreteri Faruk Korkmaz, futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek ve basın sözcüsü Bekir Güneş de katıldı.

Açıklamalarda bulunan teknik direktör Servet Çetin bazı antrenman sahalarının verilmediğini söyledi.

‘HER PAZARTESİ OYNAMAK ZORUNDA MIYIZ’

Maçlarını sürekli pazartesi oynamak istemediklerini belirten Çetin, “Şu an gidişatımız çok iyi. Aldığımız sonuçlar oyuncularımıza moral, motivasyon ve özgüven kaynağı oldu. Devre arasına kadar maksimum puanları almak ve toplamak istiyoruz. Geldiğimiz konumu biliyoruz ama şu an halen rahat bir konumda değiliz. O zor konumdan rahat konuma geçeceğiz inşallah. Zor zemine rağmen oyun oynayan taraf hep biz olduk. Hem deplasman hem de içerde. İnşallah bir kaç maç daha kazandıktan sonra göreceksiniz ki çok çok daha iyi bir futbol oynayan bir takım görebileceksiniz. Biz araya kadar mevcut kadromuzda en iyi şeyleri yapmaya çalışacağız. Takımımıza uygun oyunculara bakıyoruz. Zamanımız dar ama bu çalışmayı yapıyoruz. Devre arasına kadar bütün oyuncular bizim kıymetlimiz. Çünkü emek veriyoruz. Ben futbolcular arasında adaletli davranıyorum. Bölgenin, buranın takımıyız saha almakta problem yaşıyoruz. Gittiğimiz antrenman sahalarının bazılarını vermiyorlar. Her maçımız pazartesiye veriliyor. Her pazartesi oynamak zorunda mıyız? Geldiğimizden beri pazartesi akşamları oynuyoruz” dedi.