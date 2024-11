Sergen Yalçın'dan çarpıcı Victor Osimhen yorumu: 'Vallahi tanımıyordum...'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u konuk etti.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, Victor Osimhen (2) ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 3-2 kazandı.

Bu mücadeleyi Ekol TV'de yayınlanan 10 Numara programında masaya yatıran eski futbolcu ve günümüzde yorumculuk yapan Sergen Yalçın, çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Osimhen'in Galatasaray'da oynamaya ihtiyacı var. Galatasaray doğru transfer yapıyor. Buraya gelip de yatamaz. Öyle bir özelliği yok çünkü zaten orada sorun yaşamış. Artık burada tekrar oyunun içine girmek zorunda. Adam sanki 10 yıldır Galatasaray'da oynuyormuş gibi oynuyor, seviniyor. Aynı şekilde Sara. Bunlar yeni geldi. Davinson Sanchez... Kalecin Muslera... Torreira gibi bir orta sahan var, onun yanına bir de Sara'yı alıyorsun. Önde Osimhen var. Bambaşka bir Yunus ortaya çıkıyor. Barış Alper inanılmaz bir tamamlayıcılık yapıyor. Kaan Ayhan desen öyle... Kenarda Kerem Demirbay bekliyor, her an hazır. Berkan bile Galatasaray'da oyuna girip faydalı oluyor. Abdülkerim, Sanchez'i tamamlıyor. Yani Galatasaray'ın her tarafı güçlü. Bu ligde birini geçip şampiyon olacaksan Galatasaray'ı geçeceksin. Galatasaray dışarıda kalmaz. Galatasaray yarışır, birisi onunla yarışır. Sistem bu."

Haberin Devamı

'BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN ÇOK ÖNÜNDE'

"Okan Buruk kendini kabul ettirmiş bir teknik direktör. Galatasaray kadro mühendisliği açısından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin çok önünde. Icardi gibi bir santrforları varken Batshuayi aldılar ve yedeklediler onu. Ve ondan sonra bir fırsat transferi çıktı, Osimhen'i de aldılar. Benim zaten kalecim iyi, benim santrfor bölgem de iyi olduğu zaman ben her türlü işi bitiririm diyor, mantıken çok doğru."

'TOTTENHAM'A 10 GOL ATARLARDI'

"Galatasaray, 800 milyon pound bütçesi olan Tottenham'a 10 tane gol atardı. Kaçırdıklarına bakarsak 8 tane falan atardı. 60 dakika adamlara nefes aldırmadılar. Ben ilk defa bir Türk takımının böyle bir rakiple oynarken bu kadar ağır bastığını gördüm."

Haberin Devamı

'GALATASARAY'IN OYUNCU PROFİLİ ÇOK YUKARIDA'

"Yunus Akgün gol atıyor sorun çözüyor. Osimhen gol atıyor sorun çözüyor. Mertens gol atıyor sorun çözüyor. Torreira bile gol atıyor. Sara asist yapıyor, gol atıyor sorun çözüyor. Bu oyuncuların hepsi sorun çözüyor Galatasaray'da. Galatasaray o yüzden çok rahat. Çünkü oyuncu profili çok yukarıda. 6-7 oyuncunun seviyesi çok üst düzey. Bunu oynadığı oyunların karşılığı olarak söylüyorum, isme göre konuşmuyorum. Şu ana kadar büyük fotoğrafta bize gösterdikleri profil bu."

'OSIMHEN'İ VALLAHİ TANIMIYORDUM'

Program sunucusu Candaş Tolga Işık'ın 'Hocam sen de ne Osimhenci çıktın ya...' sözlerine yanıt veren Sergen Yalçın flaş bir itirafta bulundu

Haberin Devamı

Osimhen'i tanımadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Ben çıkmadım hocam, adam bana bunu söylettiriyor. Türkiye'ye gelene kadar Osimhen diye bir oyuncu tanımıyordum. Vallahi tanımıyordum." ifadelerini kullandı.