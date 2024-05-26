Serdar Topraktepe: "Maçı kaybettik ama gençlerimizi kazandık..."

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Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, “Kupa maçını atlattıktan sonra bu maçta daha tam kadroyla çıkabilirdik ama ufak tefek sakatlıkları olanlar vardı. Bu kadroyla çıkmamıza rağmen genç arkadaşlarımızın net pozisyonları vardı. 2-3 gol kaçırdık. Yediğimiz gol gençlerimizi tedirgin etti. Sonlara doğru berabere olabilirdi. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar ama bir taraftan da gençlerimizi kazandık” ifadelerini kullandı.

Sami Uğurlu: “Kasımpaşa’nın ligi beşinci bitirmesi ciddi başarıdır”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Hedeflerimiz bitti denilebilir dışarıdan bakıldığında. Bir önceki dönem yakaladığımız başarının tamamını yakalamışız ama bunu geliştirmekti amacımız. Son hafta bu açında çok önemliydi. 53 puan 15 galibiyetle kırdığımız rekoru, 16 galibiyet ve 56 puanla geliştirmek çok önemliydi. Bu hedef doğrultusunda maça çıktık. Kasımpaşa lig tarihinde hiç beşinci olmamış. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Kasımpaşa adına çok iyi tesisler, imkanlar var. Tamamen sahaya odaklıyız. Türkiye’nin en genç teknik ekibine sahibiz. Onlar adına da çok mutluyum. Benim de hedefim her zaman gelişmek ve geliştirmek. En az bütçelerle Kasımpaşa’nın ligi beşinci bitirmesi ciddi başarıdır. Oyuncularımız da bunu çok istedi, inandı. Her antrenman daha çok çalışarak kurguladığımız oyunu sahaya yansıtan kahramanlar onlar. Benim oynamak istediğim oyun çok kolay bir oyun değil. Efor gerektiren bir oyun” şeklinde konuştu.