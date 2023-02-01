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Şenol Güneş'in kalp krizi geçiren kardeşi Bahaddin Güneş'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama

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#Bahaddin Güneş#Şenol Güneş#İnegölspor
Şenol Güneşin kalp krizi geçiren kardeşi Bahaddin Güneşin sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 10:31

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü ve Şenol Güneş’in kardeşi Bahaddin Güneş, kalp krizi şüphesiyle Medicana Bursa Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Medicana Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Neşe Tunalı, yaptığı yazılı açıklamada, Bahaddin Güneş'in genel sağlık durumunun iyi ve hastaneye getirildiğinde de bilincinin açık olduğunu ifade etti.

Bahaddin Güneş’in, hastaneye kalp krizi şüphesi ile ulaştırıldığı bilgisini veren Dr. Tunalı, şöyle konuştu:

"Kalp krizi ile hastanemize başvuran hastamıza Kardiyoloji Uzmanımız Doç. Dr. Selim Topçu tarafından koroner anjiyografi yapıldı. Bir damarın tıkalı olduğu görüldü. Balon stent tedavisi ile tıkalı damar açıldı. Hastanın genel durum stabil yoğun bakımda takip ediliyor. Genel durumu gayet iyi."

Bahaddin Güneş kimdir?

Bahaddin Güneş; 10 Mart 1960 Trabzon doğumludur. Geçmişte futbolcu olan Bahaddin Güneş, aynı zamanda Şenol Güneş’in de kardeşidir.

Bahaddin Güneş futbolculuk döneminde defans ve orta saha mevkilerinde görev almıştır.Daha önce Sarıyer, Afyonspor, Hekimoğlu gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış almış olan Güneş; şu anda İnegölspor’u çalıştırmaktadır.

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Şenol Güneşin kalp krizi geçiren kardeşi Bahaddin Güneşin sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama

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#Bahaddin Güneş#Şenol Güneş#İnegölspor

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