Selimcan Temel, Hatayspor'da! 2. Lig'den Süper Lig'e...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3ünde görüldüAşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3'ünde görüldü#Kovid Aşısı
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Vali canlı yayında son durumu anlattı Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldüVali canlı yayında son durumu anlattı! Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldü#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Tüm gözler kritik toplantıda Gündem: EkonomiTüm gözler kritik toplantıda! Gündem: Ekonomi#Kabine Toplantısı
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Türkiye kara teslim 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Saatler kala akın ettiler Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılarSaatler kala akın ettiler! Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılar#Edirne
Korku içinde bekliyorlar... Covid tsunamisiKorku içinde bekliyorlar... 'Covid tsunamisi' #Tonga
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
Çorba içerken bir anda masaya yığıldı Korku dolu anlar: Saniye saniye kameradaÇorba içerken bir anda masaya yığıldı! Korku dolu anlar: Saniye saniye kamerada#Ekmek
Galibiyete rağmen o isme yüklendi Berabere bitmesi için çok uğraştı...Galibiyete rağmen o isme yüklendi! "Berabere bitmesi için çok uğraştı..."#Beşiktaş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Selimcan Temel, Hatayspor'da! 2. Lig'den Süper Lig'e...

#Transfer#İnegölspor#Hatayspor
Selimcan Temel, Hataysporda 2. Ligden Süper Lige...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un Başkanı Kani Ademoğlu, futbolcuları Selimcan Temel’in transferi için Süper Lig ekiplerinden A.Hatayspor ile anlaştıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

İnegölsporlu Selimcan Temel, Hatayspor yolunda...

Başkan Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Hatayspor geçtiğimiz yıldan beri takip ettiği oyuncumuz Selimcan Temel’in transferi için kulübümüzle iletişime geçti. Yaptığımız görüşme neticesinde Selimcan kardeşimizin Hatayspor’a transferi gerçekleşti. Selimcan’ın bir dahaki transferinden kulübümüz yüzde 10 pay alacak. Selimcan Temel’e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Süper Lig’de başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. İnegöl’ü ve İnegölspor’u en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#İnegölspor#Hatayspor

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

 #Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem