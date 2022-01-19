Selimcan Temel, Hatayspor'da! 2. Lig'den Süper Lig'e...

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İnegölsporlu Selimcan Temel, Hatayspor yolunda...

Başkan Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Hatayspor geçtiğimiz yıldan beri takip ettiği oyuncumuz Selimcan Temel’in transferi için kulübümüzle iletişime geçti. Yaptığımız görüşme neticesinde Selimcan kardeşimizin Hatayspor’a transferi gerçekleşti. Selimcan’ın bir dahaki transferinden kulübümüz yüzde 10 pay alacak. Selimcan Temel’e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Süper Lig’de başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. İnegöl’ü ve İnegölspor’u en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.