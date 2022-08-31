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Sebastian Haller testis kanseri sonrası ilk kez konuştu! “Hedefim sahalara geri dönmek...”

Güncelleme Tarihi:

#Sebastian Haller#Testis Kanseri#Dortmund
Sebastian Haller testis kanseri sonrası ilk kez konuştu “Hedefim sahalara geri dönmek...”
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 11:58

Bu yaz transfer döneminde Borussia Dortmund takımına yeni katılan Sebastian Haller, testinde görünen kötü huylu tümör sonrası ilk defa konuştu.

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28 yaşındaki Fildişili oyuncu, kemoterapi gördüğü hastanede 1 haftaya yakın kalırken, bu süre kapsamında yaşadığı olayları anlattı. 

ESPN’e konuşan Fildişili yıldız forvet, “Kansere yakalandığımı duyunca eşim şoke olsa da, bununla başa çıkabildi. Fakat annem çok üzülmüştü. Kendini kötü hissediyordu. Kendini yalnız hissetmemesi için kardeşlerimi aradım. Yapabildiğim tek şey buydu" diye konuştu.

Öte yandan kendini iyi hissettiğini söyleyen Haller, “Şu anda gerçekten iyi hissediyorum. Eve döndüğüm ilk günden itibaren çalışmaya başladım, spor salonundaydım. Hatta birkaç ay öncesiyle aynı seviyedeyim. Bu iyiye işaret ve umarım böyle devam eder. Çok destek aldım. Kulüplerin mesaj attığını görünce ailem ve ben çok duygulandık. Duygusal bir andı. Hiç beklemediğim bir şeydi, bu yüzden size ekstra motivasyon sağlıyor” dedi.

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Son olarak hedefleri hakkında konuşan Fildişili oyuncu, “İlk hedefim sahalara geri dönmek. Sarı duvarın önünde oynamak ve ilk golümü onların önünde atmak. Bunun iyi ve duygusal bir an olacağını düşünüyorum çünkü oradaki herkesten çok destek aldım. Sadece iki hafta olsa bile, bana güç veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde çok hızlı bir şekilde sahaya çıkacağım” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sebastian Haller#Testis Kanseri#Dortmund

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