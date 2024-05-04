Sasa Obradovic'ten Fenerbahçe taraftarına övgü

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 4’üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco’ya sahasında 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2’ye geldi.

Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, çok iyi bir karşılaşma olduğunu belirterek, “En tatmin edici kısmı ise akıllı oynamamızdı. İlk maçta üretemeyen oyuncular bu maçta daha iyilerdi. İstikrarlı oynadılar. Sadece yaratıcı oyuncularımız değil herkes iyi oynadı. En iyi taraftara sahip olan bir takıma karşı başka şekilde kazanamazsınız. 10 yıl önce Krasnodar ile EuroCup finali oynarken Darüşşafaka’da Wilbekin son saniyelerde bir üçlük atmıştı. Bu maçta da son topu kullanınca ‘Bu benim kaderim’ dedim. 1 ve 3’üncü maçta Fenerbahçe daha iyiydi. 2’nci ve 4’üncü maçta enerjileri daha düşüktü. 1 ve 3’üncü maça göre daha akıllı oynadık. Bu 4 maçta nasıl oynamamamız ve neleri yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk” ifadelerini kullandı.5’inci maçta iki takımın da üzerinde çok fazla baskı olacağını söyleyen tecrübeli başantrenör, “Evimizde daha iyi oynuyoruz. Çok duygusal olmamak gerek. İki takımın da üzerinde baskı olacak. Kontrolsüz atışlarımız bugün daha azdı. Ribaundlarda onlar daha iyiydi ama kolay sayı bulmalarına izin vermedik. İçimizde büyük bir takım ruhu var ve bu sebepten dolayı takımımla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.