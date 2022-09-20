Samsunspor'da neler oluyor? İki ayrılık kararı sonrası Aykut Kocaman sürprizi: 'Gel şampiyon yap hocam...'

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da kötü gidişatın ardından Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı. Başkan Yüksek Yıldırım kısa süre önce bazı kararlar alırken futbol gelişim direktörü Batu Kaplan ve oyuncu izleme komitesinden birkaç kişi ile yollar ayrılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni icra kurulunun Yüksel Yıldırım’a bağlı olarak futbol kulübünün sevk ve idaresini yürüteceği ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda futbol kulübümüzün sevk ve idaresi Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım’a bağlı olarak, Başkanvekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Suat Çakır’dan oluşan icra kurulu tarafından yürütülecektir. İcra kurulumuza görevlerinde başarılar diler, yeni oluşumun camiamızın beklentilerine cevap vereceğine olan inancımızı yineleriz” ifadeleri kullanıldı.

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YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK



Bu sezon Novikovas, Boldrin, Sagat, Szumski, Laura, Celil gibi önemli transferlere imza atan TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik adamlık koltuğu için Aykut Kocaman ile temas kurdu.

Ligi şampiyon bitirerek Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, gözünü şampiyon hocaya dikmişti. Samsunspor'un teklfi sonrası taraflar arasında yaşananlar ortaya çıktı.

AYKUT KOCAMAN'A TEKLİF

Samsunspor'da yönetim Aykut Kocaman'la temas kurarak 'Gel takımı şampiyon yap hocam' dedi.



TFF 1. Lig'i şampiyon bitirmek hedefiyle yola çıkan Karadeniz ekibinin teklifini geri çeviren usta teknik adam, bu sezon takım çalıştırmak istemediğini yönetime iletti. Kocaman, daha önce gelen teklifleri de aynı sebeple reddettmişti.

Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Samsunspor ise rotayı diğer adaylara çevirdi.

HÜSEYİN EROĞLU İDDİASINA YILDIRIM CEVAP

Kırmızı beyazlıların Altınordu'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Hüseyin Eroğlu ile temasa geçtiği ifade edilmişti.

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor ile görüşmelerin sürdüğünü anlatan Eroğlu, "Samsunspor ile bir görüşmemiz oldu. 2 yıl önce özellikle play-off sürecinde ciddi bir teklif yapmışlardı bana ancak Altınordu'da devam ettiğim için gerçekleşmemişti. Samsunspor da taraftarıyla, camiasıyla büyük bir ekip. Çok değerli ve kulübü için herşeyi yapan bir başkanları var. Süper Lig ’de yer almayı ve başarılı olmayı hakeden büyük bir camia. Şu an için de bir temasımız var kendileriyle. Ne olup ne biteceğini süreç gösterecek bakalım" dedi.

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"HÜSEYİN EROĞLU SAMSUNSPOR'UN HOCASI DEĞİL"

Ancak Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, "Ben Hüseyin hoca ile görüşmedim. Bu hocalar baskı yapıyor Samsunspor'a gelmek için Hüseyin Eroğlu iyi bir hoca ama Samsunspor'un hocası değil! Belki yarın hoca bulamam onu getiririm ama şu an öyle bir durum yok. Türk oyuncularla çalışmış, taraftar baskısı yapamamış.Bu yazı tura gibi. Bana biraz süre verin." ifadelerini kullandı.

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1 SÜPER LİG 3 TÜRKİYE KUPASI



Kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir, Ankaraspor, Malatyaspor ve İstanbulspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Kocaman son kupa zaferini ise Konyaspor ile Türkiye Kupası'nda yaşamıştı.

Son çalıştırdığı kulüp olan Başakşehir ile 29 maça çıkan ve 2 Ekim 2021 günü görevinden ayrılan Aykut Kocaman, bu 29 maçı 1.14 puan ortalamasıyla tamamlamıştı.