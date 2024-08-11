Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 sezonu Süper Lig Samsunspor-BJK maçı canlı izle bilgisi!

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Samsunspor ve Beşiktaş, yeni sezon ilk maçta karşı karşıya geliyor. İki ekip Süper Lig'de 63. kez karşılaşacak. Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti. Geride kalan sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci devrede İstanbul'da yapılan müsabaka ise 1-1 beraberlikle tamamlandı. İşte Samsunspor-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor Beşiktaş maçı bugün (11 Ağustos 2024) saat 21.45'te başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 canlı olarak takip edilebilecek.