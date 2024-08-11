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Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 sezonu Süper Lig Samsunspor-BJK maçı canlı izle bilgisi!

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#Süper Lig#Samsunspor#Beşiktaş
Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda 2024-2025 sezonu Süper Lig Samsunspor-BJK maçı canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 12:34

Beşiktaş, Süper Lig yeni sezon ilk maçında Samsunspor ile mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip, yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Samsunspor deplasmanında mücadele edecek Beşiktaş, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmeye çalışacak. Samsunspor da karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.Peki Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig Samsunspor-BJK maçı canlı izle ekranı!

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Samsunspor ve Beşiktaş, yeni sezon ilk maçta karşı karşıya geliyor. İki ekip Süper Lig'de 63. kez karşılaşacak. Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti. Geride kalan sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci devrede İstanbul'da yapılan müsabaka ise 1-1 beraberlikle tamamlandı. İşte Samsunspor-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor Beşiktaş maçı bugün (11 Ağustos 2024) saat 21.45'te başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 canlı olarak takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Samsunspor#Beşiktaş

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