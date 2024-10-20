Samsunspor 2-2 Fenerbahçe (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Samsun'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, 24. dakikada Tadic'in kaydettiği golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Samsunspor, 49. dakikada Holse'nin kaydettiği golle skora denge getirdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye oyuna sonradan giren Saint-Maximin çıktı ve sarı-lacivertliler bir kez daha öne geçti.

Son sözü ise 88. dakikada Soner Aydoğdu söyledi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 17 puanla zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Samsunspor'un puanı ise 18 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Tadic'in soldan pasında altpas noktası üzerinde Dzeko'nun şutunda Satka topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Oosterwolde'nin kullandığı taçta defansa çarpan topu önünde bulan Tadic'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

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31. dakikada Bola'nın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada kontratakta Kostic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Müldür'ün şutunu kaleci Okan güçlükle kurtardı.49. dakikada Emre'nin sol taraftan içeriye girip verdiği pasta ceza sahası içinde Holse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in sağından ağlarla buluştu. 1-1

61. dakikada Holse'nin pasında defansın arkasına iyi sarkan Schindler'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

62. dakikada sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahası içeri giren Maximin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

65. dakikada verkaç sonrası topu önünde bulan Szymanski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada uzun atılan pasta ceza sahası içi sağında bulunan Laura topu Soner'e indirdi. Soner ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

90+2. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Soner Aydoğdu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

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İLK 11'LER

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Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko.