Şampiyonlar Ligi'nde DEV EŞLEŞME, son haberler burada! Bayern-Real maçına Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de...

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BAYERN MÜNİH

Galatasaray'ın bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan 16 puanla (5G 1B) lider çıkan Bayern Münih, yarı finale gelene kadar Lazio (Son 16) ve Arsenal'i (çeyrek final) kupa dışına itti.

Bavyera ekibinde yarı final öncesinde Sacha Boey, Bouna Sarr ve Kingsley Coman sakat.

Son olarak Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u yenip galibiyet serilerini 3 maça çıkarmışlardı ancak, Bayer Leverkusen'in şampiyonluğuna engel olamadılar; henüz ikinciliği de garantilemiş değiller.

TD Thomas Tuchel; "Konrad Laimer, Matthijs de Ligt ve Dayot Upamecano için maç saatini bekleyeceğiz. Jamal Musiala ve Leroy Sane için de kesin bir şey söyleyemiyorum..." dedi.

Stoperde "Min-jae Kim & Eric Dier" ikilisini, sağ bekte Joshua Kimmich'i izleyeceğiz gibi duruyor.

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Bu durumda orta alanda, Leon Goretzka'nın partneri Aleksandar Pavlovic olacak.

Harry Kane'de de kanatlardan Mathys Tel ve Thomas Müller destek verecek.

REAL MADRID

El Clasico sonrası Real Sociedad deplasmanında Arda Güler'in golüyle kazanan Real Madrid, İspanya La Liga'da şampiyonluğa yürüyor.

Eflatun-beyazlılar, Devler Ligi'nin C Grubu'nu 6'da 6 ile (18 puan) bitirdikten sonra RB Leipzig ve Manchester City engellerini aştı, 90 dakika içinde sadece 1 kez kazanarak (4 maç) yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Dani Carvajal (sarı kart) cezalı. David Alaba ve Thibaut Courtois henüz tam olarak iyileşmedi. 3 oyuncu da deplasman kafilesinde yer aldı.

TD Carlo Ancelotti sağ bekte Lucas Vazquez ile, stoperde "Aurelien Tchouameni & Antonio Rüdiger" ile maça başlayacak.

"Eduardo Camavinga, Toni Kroos & Federico Valverde" orta üçlüsü aynen devam edecek.

Jude Bellingham hücumda, Rodrygo ve Vinicius Junior'a destek olacak.

"Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern Münih'in evinde oynadığı son 10 resmi maçın 7'si "İYX" bitti.

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- Real Madrid'in deplasmanda oynadığı son 8 resmi maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 7 resmi maçta Bayern Münih galibiyeti bulunmuyor. (1 beraberlik - 6 Real Madrid galibiyeti)

- Maçın Fransız hakemi Clement Turpin, bu sezon 28 resmi karşılaşmasında düdük çaldı. (91 sarı kart - 7 kırmızı kart - 6 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu!

%25'lik kesim eflatun-beyazlıların Münih'teki ilk maçtan galibiyetle Madrid'e döneceğini düşünüyor...

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%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

Joshua Kimmich'in Bayern Münih formasıyla en özel anları...