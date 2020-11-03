Salzburg Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alman takımları, 1980 Kupa Galipleri Kupası'ndan bu yana Salzburg deplasmanlarında çıktıkları altı Avrupa kupası maçından da galip ayrılamadı. Bayern Münih, 2005/06 Şampiyonlar Ligi gruplarından bu yana ilk kez bir Avusturya temsilcisiyle eşleşti. Bavyera ekibi, Şubat 1967'den bu yana Avrupa arenasında Avusturya takımlarına mağlup olmuyor.

RB Salzburg, Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı unvanına sahip takımlara rakip olduğu dört karşılaşmayı da kaybetti. Şampiyonlar Ligi tarihinde, son 14 deplasman karşılaşmasında mağlubiyet almayan Bayern'den daha uzun bir seri yakalayabilen tek takım Manchester United.

Avrupa kupalarında turnuvanın son şampiyonuna rakip oldukları 33 maçın sadece birini kazanabilen Avusturya takımları, tek galibiyetlerini 1956'da Real Madrid karşısında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Ekim 2019'daki Olympiakos maçından bu yana çıktığı 10 karşılaşmada skor dezavantajına yakalanmayan Bayern Münih, Mayıs 2019'dan bu yana 11 maçlık bir seri yakalayan ilk takım olmak istiyor.

Geçen sezondan bu yana oynadığı Şampiyonlar Ligi maçları Salzburg'dan daha fazla gole sahne olan sadece iki takım var: Bayern Münih & Atalanta. Görev yaptığı son beş Şampiyonlar Ligi maçında da en az bir golde pay sahibi olan Bayern orta sahası Joshua Kimmich, bu karşılaşmalarda toplam yedi gole doğrudan katkı sağladı. Salzburg'un genç yıldızı Dominik Szoboszlai, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç maç gol sevinci yaşayan ilk Macar oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.