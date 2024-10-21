Salomon Cappadocia’da Singer ve Güzel zirvede

Haberin Devamı

73 ülkeden 2 bin 395 patika koşucusunun katıldığı organizasyonda 119K yarışını erkeklerde ve kadınlarda Türk sporcular kazandı. Erkeklerde Oğuz Emre Singer 11 saat 30 dakika 23 saniye, kadınlarda Beyza Güzel 13:40.40 ile birinci oldu. Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11. kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail’de 63K ve 38K’da parkur rekorları kırıldı. Erkekler 63K’da Alman Marcel Hoeche 04:58.11 ile rekor kırarken, kadınlarda İsviçreli Jasmin Nunige (05:49.14) ilk sırayı aldı. 38K erkeklerde Yeni Zelandalı Daniel Jones 02.34.50’lik rekor derecesiyle, kadınlarda da Alman Laura Hottenrott 03.14.55 ile birinciliği elde etti.