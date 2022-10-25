Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Griner'a kötü haber

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Geçtiğimiz ağustos ayında Rusya’da mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmaktan ve uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunan ABD'li basketbolcu Brittney Griner, temyiz başvurusunu reddedildi. Rusya’da 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Griner'in Moskova Bölge Mahkemesi’ne cezasının hafifletilmesi için yaptığı itiraz reddedilerek, ABD'li sporcunun içeride yattığı sürelerin de önceki mahkeme kararı doğrultusunda hiçbir şekilde değişiklik olmadan uygulanmasına karar verildi.

Griner, 17 Şubat’ta Rus polisi tarafından başkent Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve 4 Ağustos’ta hapis cezasına çarptırılmıştı.



ABD’den mahkeme kararına tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı yazılı açıklamada, Griner'ın düzmece bir yargı sürecine maruz kaldığını belirterek, “Dayanılmaz koşullar altında haksız yere gözaltında kalmaya devam edeceğine dair Rusya'dan gelen haberlerin farkındayız” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Griner’ın derhal serbest bırakılması gerektiği konusunda çok net olduğunu vurgulayan Sullivan, Biden yönetiminin, mevcut her kanaldan Rusya ile ilişki kurmaya ve Griner’ı eve getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini açıkladı.

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Biden yönetiminin Griner’ın yanı sıra, Rusya’da haksız yere tutuklu bulunan Paul Whelan da dahil olmak üzere Rusya'da gözaltında bulunan diğer ABD vatandaşlarını desteklemek ve savunmak için her türlü çabayı göstermeye devam ettiğini söyleyen Sullivan, Biden yönetiminin dünyanın dört bir yanından ABD’lileri eve getirmek için olağanüstü çaba sarf etmeye ve zor kararlar almaya istekli olduğunu gösterdiğini aktardı. Sullivan, tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının aileleri ile düzenli temas halinde olduklarını açıkladı.



ABD ve Rusya arasındaki mahkum takasında adı geçmişti

Griner için ABD ve Rusya arasında mahkum takası gerçekleştirileceği öne sürülmüştü. Griner’ın, ABD’de 2012 yılında terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve 25 yıl hapis cezasıyla çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout ile takas edileceği üzerinde duruluyordu.



ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri

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Kadın Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) ekibi Phoenix Mercury’de 8 kez All-Star seçilen ve 2 olimpiyat madalyası bulunan Griner, ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri olarak biliniyor. Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya'ya giden Griner, 2014'ten bu yana EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da forma giyiyordu.