Takımıyla beraber stadı terk ederken karşılaştığımız Koeman’a, Türk gazeteci olduğumu ve 2-3 soru sormak istediğimi söyledim. Kabul etti ve Doğu Ayboğan’ın Flemenkçe tercümanlığında sorularımı yanıtladı:

"EN UFAK BiR DiKKATSiZLiK PAHALIYA MAL OLABiLiYOR"

İngiltere maçını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstekli ve arzulu oynadık. Özellikle ikinci yarıda çok baskı kurduk. Ama onlar da önlemlerini aldılar. Futbolda her an her şey olur. En ufak bir dikkatsizlik pahalıya mal olabilir. Bu maçta da böyle oldu. 90. dakikada yaptığımız küçük bir hata sonucu yediğimiz gol bizi finalden etti.

"HOLLANDA İLE TÜRKİYE'NİN FİNALDE OLMASINI İSTERDİM"

Türk Milli Takımı’nın genel performansı ve 2-1 kazandığınız çeyrek final maçı hakkında neler söylersiniz?

Türkiye, turnuvanın en hırslı ve arzulu oynayan takımıydı. Tüm oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Maçın ikinci yarısında önlem almasaydık, bizi de eleyebilirlerdi. Çok heyecanlı bir maç oldu. Özellikle son dakikalarda bir hayli korktuk. Ben Hollanda ile Türkiye’nin finalde karşılaşmasını isterdim çünkü finali bu iki takım hak ediyordu.

EURO 2024’teki Türk taraftarları nasıl buldunuz?

Kabul etmek lazım ki, Türk taraftarlar turnuvanın en iyi taraftarlarıydı. Takımlarına verdikleri destek ve coşkularından çok etkilendim.

VAN BRONCKHORST SİSTEMİNİ OTURTURSA BAŞARILI OLUR

Türk kulüplerinden bugüne dek hiç teknik direktörlük teklifi aldınız mı?

(Gülerek) Türkiye çok güzel bir ülke. Adeta futbol ile yaşıyorlar. Ama günlük. Kazandığınızda iyi, kaybettiğinizde birden kötü oluyorsunuz. Bana daha önce Türkiye’den ciddi projelerle geldiler ama kabul etmedim. Ben şu an Hollanda Milli Takımı’nın başında çok mutluyum. Gelecek için büyük projelerimiz var. 2026 Dünya Kupası’nı hedefliyoruz. Türkiye’de Hollanda’yı temsilen şu anda Giovanni van Bronckhorst var. İyi bir teknik adam. Beşiktaş’ta istediği sistemi oturtursa başarılı olmaması için neden yok.

