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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Roberto Martinez, 2022'ye kadar Belçika'da! Sözleşmesi uzatıldı...

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Roberto Martinez, 2022'ye kadar Belçika'da! Sözleşmesi uzatıldı...
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Belçika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesi uzatıldı.

Belçika Futbol Federasyonu, milli takımın 46 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Martinez'in bu yaz bitecek sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce Swansea City, Wigan ve Everton'ı çalıştıran Martinez, 2016'da Belçika Milli Takımı'nın başına geçmişti.

 

Roberto Martinez, 2022ye kadar Belçikada Sözleşmesi uzatıldı...

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