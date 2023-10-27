Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta 50 tane kupa kaldırırım!

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Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Arena'dan Gamze Türk'ün özel röportaj konuğu oldu.

Süper Lig ekiplerinden, Suudi Arabistan ve İran'dan gelen teklifleri reddettiğini belirten 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, adının geçtiği Beşiktaş teknik direktörlüğü konusunda da iddialı açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ'IN ANTRENÖRLÜK PERFORMANSI

Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğü hakkında, "Burak iyi bir futbolcuydu, benim de talebemdi.Futbolculuktan antrenörlüğe geçtiğinizde belli bir zaman sonra tecrübe kazanıyorsunuz. Çok erken başladı. Önemli olan maçın içindeki oyuncu-taktik değişikliklerini yapmak... Daha ikinci maçında derbi maça çıkınca değişik şeylerle de karşılaşabiliyor. Antrenörlük liderlik ister. Burak'ın zamana ihtiyacı var. Şenol hocayla uzun bir süre geçirebilseydi, her şey çok daha farklı olabilirdi. Futbolculuk antrenörlükten daha kolay." ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ'TAN BİR TALEP OLMADI

Beşiktaş'tan kendisine herhangi bir teklif gelmediğini ifade eden Çalımbay, "Lugano maçı atmosferinde bunlar konuşulmazdı. Süreçte Gaziantep FK, Kayserispor, Samsunspor ve Pendikspor'la görüşmeler oldu. Bazılarını sezon başı olsaydı alabilirdim, mesela Samsunspor. Gitmediğim yerlerde bana göre ters olan şeyler oldu. Pendik'e 'Beşiktaş'ı bekleyeceğim' dedim. O yüzden gitmedim. Olur olmaz sorun yoktu ama öyle bir karar aldım." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA 50 KUPA KALDIRIRIM"

Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını iddia eden Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir. Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar." ifadelerini kullandı.

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RIZA ÇALIMBAY'IN ICARDI ŞAŞKINLIĞI

Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu olduğuna vurgu yapan Çalımbay, "Icardi'nin bu kadar verim vereceğini düşünmüyordum. Gerçekten hazır gelmiş. Geldiğinden beri gol atıyor. Demek ki bireysel olarak çalışmış." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE KURDUĞU BASKIYLA ÇOK KOLAY POZİSYONA GİRİYOR"

Fenerbahçe'nin takım halinde çok iyi bir süreçten geçtiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin oyun sistemi değişti. Hangi takım olursa olsun baskı kuruyor, kolay pozisyona giriyor. Yetenekli oyunculara sahipler." diye konuştu.

"KUNTZ İLE MONTELLA ARASINDA FARK YOK"

A Milli Takım'ın terknik direktör tercihi hakkındaki sorumuzu da cevaplayan Çalımbay, "Koskoca Türkiye'de milli takımı çalıştıracak bir tane Türk antrenör yok mu? Kuntz ile Montella arasında bir fark yok. Kadro aynı; antrenör değişiminin faydası oldu." dedi.

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Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

00:00 Açılış

00:18 Galatasaray-Beşiktaş derbi yorumu

02:18 Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğü

04:33 "Antrenörlük liderlik ister"

07:17 "Beşiktaş'ın başına geçeceksin dediler"

09:24 "Ne olursa olsun Beşiktaş'ı bekleyeceğim"

11:50 Beşiktaş'tan neden ayrıldı?

14:51 "Beşiktaş'ta 50 tane kupa kaldırırım"

16:42 "Icardi'nin bu kadar verimli olacağını düşünmüyordum"

18:13 Suudi Arabistan ve İran'dan gelen teklifler

19:33 "Milli Takımı Türk antrenör çalıştırmalı"

23:10 "Kuntz ile Montella arasında bir fark yok"

25:45 EURO 2024'te ne yaparız?

28:24 "Deniz Çoban'a 'Hakemliği bırakma' dedim, bıraktı"

30:58 Sivas mı, İstanbul mu?

32:03 Çalıştığı en iyi teknik direktör

33:11 En iyi takım arkadaşı

33:38 En çok etkilendiği stadyum

34:20 En çalışkan oyuncusu

34:59 En yetenekli oyuncusu

35:25 Sizi en çok sinirlendiren oyuncunuz

35:55 En unutamadığı maç

37:19 En üzüldüğü maç

37:47 En mutlu olduğu an

38:41 Bu fotoğraflar ne anlatıyor?

41:43 Kapanış

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