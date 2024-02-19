Recep Uçar Kocaelispor'u reddetti, göreve Mustafa Gürsel geldi!

Haberin Devamı

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel'in getirildiğini açıkladı.

Koyun, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, "Ertuğrul Sağlam'la birlikte şampiyon olmayı çok arzu ettik ama olmadı. Ertuğrul Sağlam'ın kişiliği, kalitesi ve iyi niyetinden en ufak bir şüphemiz yok. Bize güzel hizmetler verdi ama bazen doku uyuşmazlığı oluyor. Bu durum zaman zaman diğer takımlarda da olabiliyor. Bu düşüşün sebebi olarak direkt Ertuğrul Sağlam'ı suçlamamak lazım. Böyle bir düşüncemiz de yok zaten. Camia bir şampiyonluk beklentisinde olduğu için müdahale etmemiz gerekiyordu. Şampiyonluğa giderken de bir değişime ihtiyacımız vardı. Ertuğrul Sağlam, örnek ve her şeyiyle beraber iyi bir karakterdir. Bunun hakkını vermek lazım. Az önce Ertuğrul Sağlam'la helalleştik. Kendisiyle en ufak bir problemimiz yoktur. Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ve Recep Uçar'la görüştük. Recep Uçar, TFF 1.Lig'e gelmeyi kabul etmedi. Mustafa Gürsel, teklifimizi kabul etti ve anlaşma sağladık. Mustafa Hoca, yarın burada olacak." ifadelerini kullandı.