×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Recep Uçar Kocaelispor'u reddetti, göreve Mustafa Gürsel geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Kocaelispor#Engin Koyun#Ertuğrul Sağlam
Recep Uçar Kocaelisporu reddetti, göreve Mustafa Gürsel geldi
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 14:11

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel getirildi. Başkan Engin Koyun, Spor Arena'ya detayları anlattı.

Haberin Devamı

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel'in getirildiğini açıkladı.

Koyun, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, "Ertuğrul Sağlam'la birlikte şampiyon olmayı çok arzu ettik ama olmadı. Ertuğrul Sağlam'ın kişiliği, kalitesi ve iyi niyetinden en ufak bir şüphemiz yok. Bize güzel hizmetler verdi ama bazen doku uyuşmazlığı oluyor. Bu durum zaman zaman diğer takımlarda da olabiliyor. Bu düşüşün sebebi olarak direkt Ertuğrul Sağlam'ı suçlamamak lazım. Böyle bir düşüncemiz de yok zaten. Camia bir şampiyonluk beklentisinde olduğu için müdahale etmemiz gerekiyordu. Şampiyonluğa giderken de bir değişime ihtiyacımız vardı. Ertuğrul Sağlam, örnek ve her şeyiyle beraber iyi bir karakterdir. Bunun hakkını vermek lazım. Az önce Ertuğrul Sağlam'la helalleştik. Kendisiyle en ufak bir problemimiz yoktur. Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ve Recep Uçar'la görüştük. Recep Uçar, TFF 1.Lig'e gelmeyi kabul etmedi. Mustafa Gürsel, teklifimizi kabul etti ve anlaşma sağladık. Mustafa Hoca, yarın burada olacak." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınKocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile yol ayrımına gitti Korkaklara yer yok açıklamasından sonra...Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile yol ayrımına gitti! 'Korkaklara yer yok' açıklamasından sonra...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaelispor#Engin Koyun#Ertuğrul Sağlam

BAKMADAN GEÇME!