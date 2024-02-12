Real Madrid takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı! Arda Güler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olacak Real Madrid'de kafileyi taşıyan otobüs, Almanya'da maddi hasarlı bir kazaya karıştı.

ARDA GÜLER DE KAFİLEDE

Bild'de yer alan habere göre; Arda Güler'in de içinde bulunduğu Real Madrid kafilesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya gitti.

DİREKT İNİŞ YAPILMADI

Leipzig havaalanındaki grev nedeniyle Leipzig'e direkt uçuş yerine Erfurt'a inen Real Madrid kafilesi, 160 kilometrelik otobüs yolculuğunun ardından kazaya karıştı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Real Madrid takım otobüsünün bir otomobille karıştığı kaza sonrası yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

OYUNCULAR HİSSETMEDİ

Real Madridli oyuncuların kazayı hissetmediği kaydedilirken yolculuğun sorunsuz şekilde devam ettiği belirtildi.

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 13 Şubat salı günü TSİ 23.00'te RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak.