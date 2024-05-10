×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz oynayacak mı? Celtic'in muhtemel 11'inde kimler var? Misli'de ücretsiz canlı yayın, Old Firm iddaa oranları...

Güncelleme Tarihi:

#Misli#İddaa#İskoçya Premiership
Rangersta Rıdvan Yılmaz oynayacak mı Celticin muhtemel 11inde kimler var Mislide ücretsiz canlı yayın, Old Firm iddaa oranları...
Cengiz İzmitli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 08:52

İskoçya Premiership'te şampiyonluk yarışını derinden ilgilendiren Old Firm Derbisi'nde Celtic, Paradise'ta Rangers'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı Sohbet seçenekleriyle ve Misli’ye özel "Şampiyon Oran" ile yaşayabileceksiniz. Bu arada; Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye!

Haberin Devamı

İlandır

CELTIC

33 maçlık normal sezonu 3-0'lık St. Mirren galibiyetiyle kapatan Celtic, Şampiyonluk Grubu'nda da 2'de 2 yaptı ve Old Firm öncesi Rangers'ın 3 puan önünde liderliğin sürdürüyor.

Sezonu kapattığı söylenen ama Hearts maçıyla yeşil sahalara geri dönen Daizen Maeda, bir önceki derbide 21. saniyede gol perdesini açmıştı; yedekte bekleyecek.

TD Brendan Rodgers, sezon içerisinde hücum hattında birçok ismi denedi. 

Bir kanatta James Forrest, diğerinde Nicolas Kühn, merkezde Kyogo Furuhashi en olası senaryo.

Reo Hatate uzun süren sakatlığını atlatıp mart ayı sonunda ilk 11'e dönmüştü.

Orta üçlü (McGregor, O'Riley & Hatate) en güçlü hâlinde olacak.

Beklerde Alistair Johnston (sağ) ve Greg Taylor (sol), stoperde "Cameron Carter-Vickers & Liam Scales" oynayacak.

RANGERS

Haberin Devamı

2024'e 9 maçlık bir galibiyet serisiyle giriş yapıp liderliği Celtic'ten alan Rangers, normal sezonun son 5 maçında sadece 1 kez kazanınca rakibinin 3 puan gerisine düşmüştü.

Onlar da Celtic gibi Şampiyonluk Grubu'nda 2'de 2 yaptı ve Old Firm'ü en az 2 farkla kazanırlarsa son 2 maç öncesi yeniden zirveye çıkacaklar.

Ancak TD Philippe Clement'e göre bu derbi, şampiyonluk yolunda "mutlaka kazanılması gereken bir maç" değil!

Belçikalı teknik adam basın toplantısında; "Bu derbi, ölüm kalım maçı değil. Berabere kalırsak da şampiyon olabiliriz..." dedi.

Savunmadan Leon Balogun ve Connor Goldson sakat. Stoperde "John Souttar & Ben Davies" ikilisi forma giyecek.

Rıdvan Yılmaz iyileşti ve 2 maçtır kulübedeydi. Kulübe yakın kaynaklar derbide sol bekte, Borna Barisic yerine milli oyuncumuzun olabileceğini yazıyor.

Abdallah Sima şüpheli. Sağ açıkta Dujon Sterling başlayabilir. Gole en yakın isim Cyriel Dessers olacak.

Rangersta Rıdvan Yılmaz oynayacak mı Celticin muhtemel 11inde kimler var Mislide ücretsiz canlı yayın, Old Firm iddaa oranları...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celtic evinde oynadığı son 4 lig maçını 3+ gol atarak kazandı.

- Rangers deplasmanda oynadığı som 10 resmi maçın 7'sini kazandı. (1M - 2B)

Haberin Devamı

- İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın sadece 1'ini Rangers kazanabildi. (3 beraberlik - 6 Celtic galibiyeti)

- Maçın hakemi Willie Collum, bu sezon 40 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (142 sarı kart - 3 kırmızı kart - 12 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Celtic kazanır" oldu!

%31'lik kesim Misli'den canlı yayınlanacak Old Firm'de ev sahibi Celtic'in 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Haberin Devamı

Rangersta Rıdvan Yılmaz oynayacak mı Celticin muhtemel 11inde kimler var Mislide ücretsiz canlı yayın, Old Firm iddaa oranları...

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

ARŞİV - Rangers'ta forma giyen milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'dan klas bir asist! İzleyelim...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli#İddaa#İskoçya Premiership

BAKMADAN GEÇME!