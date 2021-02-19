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GeriTenis Rafael Nadal'ın inanılmaz laneti! Onu eleyenin yüzü gülmüyor...
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Tenis
Haber Giriş: 19.02.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Rafael Nadal'ın inanılmaz laneti! Onu eleyenin yüzü gülmüyor...

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Rafael Nadal'ın inanılmaz laneti! Onu eleyenin yüzü gülmüyor...
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Erkekler tenisinde dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcuları arasında gösterilen Rafael Nadal, iki gün önce Avustralya Açık çeyrek finalinde 2-0 öne geçtiği maçta Yunan raket Stefanos Tsitsipas'a 3-2 mağlup olmuş ve sevenlerini üzmüştü. Toplam 20 grand slam şampiyonluğu bulunan ve Roger Federer ile bu alanda rekoru elinde bulunduran Nadal'ın grand slam'lerde ilginç de bir laneti bulunuyor.

Fatih Gider - Spor Arena / 2001 yılında teniste profesyonel olan ve 20 yılı aşkı süredir sayısız başarı elde edip inanılmaz bir kariyer hikayesi yazan Rafael Nadal'ı bir grand slamde elemeyi başaran rakipleri, o turnuvada çok da uzun soluklu mücadele edemiyor.

2003 yılından bu yana 19 grand slamde Nadal'ı eleyen rakibi sonraki turda elendi.

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İşte 2003 yılından bu yana grand slam turnuvalarında Rafael Nadal'ı eleyen isimler ve sonraki turdaki akıbetleri

2003 Wimbledon

3. turda Paradorn Srichapan'a kaybetti.
Srichapan 4. turda Andy Roddick'e yenildi.

2004 Avustralya Açık

3. turda Hewitt'e kaybetti.
Hewitt 4. turda Federer'e yenildi.

2005 Wimbledon

2. turda Muller'e kaybetti
Muller 3. turda Gasquet'ye yenildi.

2006 Amerika Açık

Çeyrek finalde Youzhny'ye kaybetti.
Youzhny yarı finalde Roddick'e yenildi

2008 Avustralya Açık

Yarı finalde Tsonga'ya kaybetti.
Tsonga finalde Djokovic'e kaybetti.

2008 Amerika Açık

Yarı finalde Andy Murray' e kaybetti.
Murray finalde Federer'e yenildi.

2011 Avustralya Açık

Çeyrek finalde Ferrer'e kaybetti.
Ferrer yarı finalde Murray'e yenildi.

2012 Wimbledon

2. turda Lukas Rosol'a kaybetti.
Rosol 3. turda Kohlschreiber'e yenildi.

2013 Wimbledon

1. turda Steve Darcis'e kaybetti.
Darcis 2. turda Kubot'a yenildi.

2014 Wimbledon

4. turda Nick Kyrgios'a kaybetti.
Kyrgios çeyrek finalde Milos Raonic'e yenildi.

2015 Avustralya Açık

Çeyrek finalde Tomas Berdych'e kaybetti.
Berdych yarı finalde Andy Murray'e yenildi.

2015 Wimbledon

2. turda Dustin Brown'a kaybetti.
Dustin Brown 3. turda Viktor Troicki'ye yenildi.

2015 Amerika Açık

3. turda Fognini'ye kaybetti.
Fognini 4. turda Feliciano Lopez'e yenildi.

2016 Avustralya Açık

1. turda Verdasco'ye kaybetti.
Verdasco 2. turda Sela'ya yenildi.

2016 Amerika Açık

4. Tur'da Lucas Pouille'e kaybetti.
Lucas Pouille çeyrek finalde Monfils'e yenildi.

2017 Wimbledon

4. turda Gilles Müller'e kaybetti.
Gilles Müller çeyrek finalde Marin Cilic'e elendi

2018 Amerika Açık

Yarı finalde Juan Martin del Potro'ya yenildi.
Del Porto finalde Djokovic'e kaybetti.

2019 Wimbledon

Yarı finalde Federer'e kaybetti.
Federer finalde Djokovic'e kaybetti.

2021 Avustralya Açık

Çeyrek finalde Stefanos Tsitsipas'a kaybetti.
Tsitsipas yarı finalde Medvedev'e yenildi.

Rafael Nadalın inanılmaz laneti Onu eleyenin yüzü gülmüyor...

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