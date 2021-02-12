Rafael Nadal'a el hareketi yapan kadın konuştu! 'Sarhoş değildim, Nadal çok sıkıcı...'

Spor Arena Dış Haber- Avustralya'da yayı yapan bir radyo programına katılan, gerçek ismini vermeyen ve yayına 'Lisa' takma ismiyle bağlanan kadın, yaşanan olayı anlattı.

Nadal'a el hareketi yapan 'Lisa' kod adlı kadının açıklamaları şu şekilde:

Bir Nadal hayranı değilim. Bence çok sıkıcı bir oyuncu. Servis öncesi yaptığı ritüelleri sürekli yapması çok sıkıcı. Ben onun maçını izlemeyecektim bile, öncesinde oynanan Coco Gauff ile Elina Svitolina maçı için korttaydım ama çıkamadım ve Nadal'ın sıkıcı oyununu izlemek zorunda kaldım. Benim olayımın bu kadar konuşulması bile Nadal'ın maçlarının ne kadar sıkıcı olduğunu gösteriyor.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Olayın bu kadar yayılması biraz utanç verici. Çok fazla mesaj aldım. Benim için çok de iyi bir şey değil. Kızım aradı, utandığını söyledi.

NADAL'A NE SÖYLEDİ?

Nadal'a tam olarak 'Şu obsesif kompülsif bozukluğu olan ritüellerinden vazgeç artık' dedim. Servis atmak üzereydi ve bir anda bana baktı. Sonrasında ben de orta parmak hareketi yaptım. Çok sayıda seyirci Nadal'ı destekliyordu ben de ABD'li çocuğu desteklemek istedim çünkü iyi oynuyordu.

"GÖREVLİLER BANA KARŞI KABAYDI"

Korttan çıkmamı isteyen görevliler bana oldukça kaba davrandı. Bana 'Buradan gitmen gerek' dediler. Ben de 'Neden? Biletim var' dedim ama çıkmam için zorladılar. Ben Sydney'de yaşıyorum ve Melbourne'e bu turnuvayı izlemek için geldim.

"SARHOŞ DEĞİLDİM"

Sarhoş olduğum söylendi ama Nadal'ın dediği gibi cin ya da tekila içmedim. Sarhoş da değildim. Sadece bir kadeh bir şey içmiştim. Gerçekten bir tane.

NELER OLMUŞTU?

Avustralya Açık ikinci turunda ABD'li tenisçi Michael Mmoh ile karşılaşan Rafael Nadal'a ikinci setin sonlarında tribünde maçı izleyen bir kadın el hareketi yaptı. Seti kazanmak için servis atmaya hazırlanan Nadal, seyircinin el hareketini görüp gülmeye başladı.

Nadal, kendisine hareket yapmaya devam eden kadına gülerek 'Bana mı?' şeklinde yanıt verdi. 34 yaşındaki tenisçinin seyirci için 'Sarhoş galiba' dediği de duyuldu.

Bunun ardından tribündeki kadın, güvenlik görevlileri tarafından Rod Laver Arena'dan çıkarıldı.

RAFAEL NADAL'IN RİTÜELİ NELER?

20 grand slam şampiyonluğu bulunan ve tarihin en büyük tenisçilerinden olarak gösterilen Rafael Nadal, kariyerinin başından beri maç sırasında dikkat çeken ritüelleriyle de adından söz ettiriyor. İspanyol raket, kort kenarındaki su ve enerji içeceklerini kendine has şekilde yere koyar, oyun dışındayken çizgilere basmaz ve kort değişimi sırasında adımlarını buna göre ayarlar.

Solak olan Nadal, her servisten önce topu sektirirken sağ eliyle şortunu arkadan düzeltir, sol ve sağ omuzlarından tişörtünü rahatlatır, burnundan ter siler, sol ve sağ kulağının arkasından saçlarını düzeltir.

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