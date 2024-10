Rafael Nadal tenise veda etti

Haberin Devamı

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kariyerini noktaladığını duyurdu.

Kariyerinde 22 grand slam finali kazanan Nadal, efsaneleştiği toprak kort Fransa Açık'ta oynadığı 14 finali de kazanmayı başardı.

2005'te, 19 yaşındayken çıktığı ilk Roland Garros finalinde Mariano Puerta'yı mağlup eden Nadal, 2006, 2007, 2008, 2011'de Roger Federer, 2010'da Robin Söderling, 2012, 2014, 2020'de Novak Djokovic, 2013'te David Ferrer, 2017'de Stanislas Wawrinka, 2018, 2019'da Dominic Thiem, 2022'de ise Casper Ruud'u yendi.

İspanyol raket, Fransa Açık'ta oynadığı 115 maçın 112'sini kazandı.

Nadal, turnuvadaki ilk yenilgisini, 2009'da 4. turda İsveçli Söderling, ikincisini 2015'te çeyrek finalde Djokovic, üçüncüsünü de 2021'de yarı finalde yine Djokovic karşısında yaşadı.

Rafael Nadal, son olarak Kasım ayında İspanya'nın Málaga kentinde düzenlenecek olan Davis Kupası Finalleri'nde ülkesini temsil edecek ve ardından tenis kariyerine veda edecek.