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Quad Milli Takımı'ndan bir ilk! Dünya ikincisi olduk...

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#Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası#Quad Milli Takımı#Cengiz Durmuş
Quad Milli Takımından bir ilk Dünya ikincisi olduk...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 11:48

Antalya Megasaray Tenis Akademi’de gerçekleşen 21 ülkeden toplamda 44 takımın katıldığı BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'na katılan Quad Milli Takımı, finalde Şili'ye 2-1 yenilerek Türk tenis tarihinde ilk kez ikincilik elde etti.

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Organizasyona wild card ile katılan Quad Milli Takımı, şampiyonada ABD'yi 2-1, Avustralya'yı 2-1 ve Büyük Britanya'yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı.

Diğer grubun ikincisi Brezilya ile yarı final mücadelesine çıkan milliler rakibini 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale kaldı.

Teknik direktörlüğünü Selahattin Alptekin, kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Quad Milli Takımı'nın finalinin ilk karşılaşmasında Uğur Altınel korta çıktı.

Uğur'un Francisco Cayulef 6-2, 6-0 yenilmesiyle Şili 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçında Ahmet Kaplan, Diego Perez'i 6-1, 6-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Dünya şampiyonunu belirleyecek çiftler maçında Francisco Cayulef/Diego Perez ikilisi Ali Ataman/Ahmet Kaplan çiftini 6-4, 6-3 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve bu sonuçla Şili 2024 Quad Dünya şampiyonu oldu.

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Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Megasaray Otelleri Yönetim Kurulı Üyesi Deniz Şahin ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) yetkilileri tarafından dereceye giren ülkelerin takımlarına madalya ve kupaları verildi.

Quad Milli Takımından bir ilk Dünya ikincisi olduk...


Cengiz Durmuş: "Çocuklarımızın bu işi yapacaklarına her zaman inancımız tamdır"

Başkan Cengiz Durmuş ikinci oldukları için sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirtti. Sporcuları ve antrenörleri başarısından dolayı kutlayan Durmuş, "Bugün kendi evimizde, sahamızda, seyircimiz önünde Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası'na ev sahibi olmamız gerekçesiyle davetle katılmış olduğumuz bir turnuvada dünyanın en iyilerini yenerek geldik. Bugün finalde de 2-1 yenildik. Yani hakikaten şampiyonluğu hak etmiş bir takım olarak çok güzel iş başardık. Çocuklarımızın bu işi yapacaklarına her zaman inancımız tamdır. Hedefimiz zaten hep en iyi olmaktır. Türkiye bunu yapabilecek güçte ve sporcularımız bu inançla çalışıyorlar. Hedefimize, dünyanın en iyisi olabilmeye adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

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#Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası#Quad Milli Takımı#Cengiz Durmuş

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