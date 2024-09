'QNB Finansbank 76. İstanbul Challenger TED Open' Uluslararası Tenis Turnuvası başladı

Haberin Devamı

Sporseverlerin merakla beklediği ve Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü (TED) tesislerinde düzenlenen QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. ‘QNB Finansbank’ın isim sponsorluğu ve ‘Hilton İstanbul Maslak’ resmi konaklama sponsorluğunda 1-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, Türkiye’nin en eski spor etkinliği olarak biliniyor. Aynı zamanda uluslararası tenis camiasında sürekli sert-zemin Challenger Turnuvası olarak kayıtlardaki yerini koruyor.

Ulusal ve uluslararası sporcuların büyük ilgi gösterdiği turnuvada Türk sporcular Yankı Erel, Koray Kırcı, Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek gibi isimlerin yanı sıra yurtdışından katılan geçtiğimiz yılın şampiyonu Damir Dzumhur ve 2013 TED Open Şampiyonu Mikhail Kukushkin gibi yıldızlar da korta çıkacak. Final maçı 8 Eylül Pazar günü oynanacak ve final maçından hemen önce dünyaca ünlü eski tenisçi Mansour Bahrami ve Younes El Aynaoui ile bir gösteri maçı yapacak. Final maçının ardından yapılacak ödül töreni ile turnuva sona erecek.

Haberin Devamı

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nın geleneksel basın toplantısı 3 Eylül Salı günü Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’nde gerçekleşti. ATP Challenger takviminin prestijli turnuvalarından biri olan etkinliğin basın toplantısına Türkiye Tenis Federayonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Yönetimi Direktörü Feyyaz Bicak, Hilton İstanbul Maslak Genel Müdürü Özkan Alkan, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve turnuvada mücadele edecek tenisçiler Yankı Erel ve Damir Dzumhur katıldı.

TURNUVAMIZI 76 YILDIR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nı 76’ıncı kez düzenliyoruz. İstanbul gibi büyük bir şehrin böylesine bir organizasyonu yapabiliyor olması çok doğal ve olağandır. Tenisin ülkemizde gelişmesi ve hem İstanbul’un hem Türkiye’nin dünyada konumunu güçlendirmesi adına önemli bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Bugün A Milli Takım oyuncumuz Yankı Erel ve dünyaca ünlü sporcumuz Damir Dzumhur bizlerle birlikte yer alıyor. QNB Finansbank ve Hilton grubuyla birlikte yıllardır tenisin içindeyiz. Bu vesileyle 76 yıldır büyük bir özveriyle çalışan TED Spor kulübü başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ile QNB Finansbank ile birlikte tüm sponsorlarımıza teşekkür ederim.”

Haberin Devamı

60’YA YAKIN SPORCU KATILIYOR

4 KATI BAŞVURU OLDU

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan TED Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz şunları söyledi: “Bu yıl turnuvamıza, 60’a yakın yabancı sporcu katıldı. Müracaat edenlerin sayısı ise bunun 4 katı. Bu İstanbul’un başarısıdır. TED Open – İstanbul Challenger’de dereceye giren tenisçiler arasında bilahare ilk 50 raket arasına giren o denli çok ki uluslararası camiada adı “yıldız yaratan turnuva” olarak anılmaktadır. Tenisimizin başlıca sponsorları arasında olan QNB Finansbank, 3 yıldır TED Open’ın isim sponsorluğunu yapıyor. Bu yıl ilaveten “Hilton Maslak İstanbul” gibi bir marka konaklamamızı üstlendi. TED Open – İstanbul Challenger’e gerek co-sponsor ve gerek katkı-sponsoru olan diğer kurumlara da minnetimiz sonsuzdur. Yıl boyu dünyadaki çoğu ülkede turnuva oynayan raketlerin İstanbul’un tanıtımına destek olmalarında gerek turnuvamızın ve gerek sponsorlarımızın sürekliliği ve saygınlığı büyük önem taşımaktadır. Dünya güzeli biricik Türkiye’mizin ve onun pırlantası İstanbul’umuzun tanıtımına, her yıl üzerine koyarak destek olmaya çalışıyoruz. Bunu en iyi şekilde sürdürebilmek ve ülkemize “zeki, çevik ve ahlaklı” bireyler kazandırmak başlıca amacımızdır.”

Haberin Devamı

TOPLUM İÇİN DEĞER YARATMAYI GÖREV EDİNDİK

QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Yönetimi Direktörü Feyyaz Bicak açıklamada; "QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası, ülkemizin spor tarihinde derin izler bırakmış, köklü bir organizasyon olarak her yıl bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu yıl 76. kez düzenlenecek olan bu turnuva, dünya genelinden seçkin tenisçileri bir araya getirirken, aynı zamanda Türk tenisçilerimizin uluslararası arenada kendilerini göstermeleri için eşsiz bir platform sunuyor. Bu anlamlı etkinliğe destek veriyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana, sadece finansal hizmetler sunmanın ötesine geçerek, toplumun her kesiminde değer yaratmayı, insan odaklı bir anlayışla hareket etmeyi kendimize görev edindik. Sporun, özellikle tenis gibi hem bireysel hem de takım ruhunu barındıran bir sporun, insanları bir araya getiren ve geliştiren gücüne gönülden inanıyoruz. Bu inançla, spor etkinliklerine olan desteğimizi her zaman güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.Bu prestijli turnuvada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Türkiye’de tenis sporunun gelişimine ve ülkemizin dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlayacak bu turnuvaya olan desteğimizin artarak devam edeceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu heyecanı sizlerle birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

Haberin Devamı

Ulusal ve uluslararası sporcuların büyük ilgi gösterdiği turnuva kapsamında geçtiğimiz yılın şampiyonu Damir Dzumhur basın toplantısında yapmış olduğu açıklamada “İstanbul’a döndüğüm için çok mutluyum. Burada elde ettiğim başarının ardından dört challanger daha kazandım. Bu ünvanı kazanmak kolay değil biliyorum ama bu sene de elimden geleni yapacağım ve çok güzel maçlar olacağına inanıyorum” dedi.

Milli Sporcu Yankı Erel turnuvayla ilgili olarak “Bu sene yine TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’ndayım. Çok iyi isimlerin olduğu sporcular var ve biz de bu efsanelerle aynı kortu paylaşıyoruz. Bu sene de elimden geleni yapacağım. Çok iyi bir seyir zevki vereceğimize inanıyorum. Tabi ki değerli sponsorlarımız QNB Finansbank ve Hilton İstanbul’a çok teşekkür ediyorum. Bugün dördüncü maçı oynayacağım ve elimden geleni yapacağım. Umarım güzel bir hafta geçiririz.” dedi.

Haberin Devamı

DÜNYA TENİSİN YILDIZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dünya tenisini idare eden "Association of Tennis Professionals ATP Tour" güdümünde gerçekleştirilen ve Challenger serisi turnuvalarından biri olan İstanbul Challenger, ülkemizde aralıksız olarak 75 yıldır gerçekleştirilen yegâne uluslararası tenis turnuvasıdır. 1979 yılında American Express şirketinin sponsorluğu ile 25.000. Dolar ödülle başlatılan ‘’Challenger Serisi’’ turnuvalar, şu anda dünyanın 50 ülkesine dağılmış ve ödülleri $40.000 - $220.000 arasında değişen 150 turnuvadan oluşmaktadır.

Eski adı ile Uluslararası İstanbul Tenis Turnuvası, yeni adıyla "İstanbul Challenger-TED Open" 1946 yılından itibaren Türkiye'de hiç aksamadan yapılan yegane uluslararası spor etkinliğidir.

TED Open Tenis Turnuvası, ATP tarafından seride yer alan 129 turnuva içinde en başarılı organize edilen turnuva seçilerek "2003 Challenger Award" ödülüne layık görülmüştür. Bu seçimi profesyonel tenisçiler ve ATP yöneticileri saptamıştır.

İstanbul Challenger, 2004 yılında da aynı başarıyı tekrar etmiş, ancak ATP'nin Challenger ödülünü 2 yıl üst üste aynı turnuvaya vermeme politikasından ötürü, turnuvamız bu kez yazılı olarak onurlandırılmıştır. Londra'da Q2 Arena'da düzenlenen bir davetle TED, ATP Challenger serisinde 25. yılını kutlamıştır. Turnuva, dünya sıralamasında ilk 200 içerisinde yer alan tenisçilerden 50'sini ağırlamaktadır.

Efsaneler arasından İlie Nastase, Ion Triac, Roy Emerson, Bon Hewitt, Fabrice Santoro, Richard Gasquet, Robin Söderling, Nikolay Davydenko, Thomas Muster, Goran İvanisevic, ve günümüz raketleri arasında Karen Kachanov, Andrei Rublev, Mischa Zverev, James Duckworth, Arthur Rinderknech, Ilya Ivashka, Ugo Humbert Radu Albot, Damir Dzumhur, hep TED Kulübü kortlarından geçmişlerdir.