PSG istedi, Galatasaray Mauro Icardi paylaşımı sildi

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Mauro Icardi’nin mali şartlarını içeren sosyal medya paylaşımını silmesi dikkat çekti. Bu talebin PSG'nin isteği üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Ajansspor'da yer alan haberde; Galatasaray'ın PSG’nin ricası üzerine bu paylaşımı sildiği kaydedildi. Paris ekibinden 6 milyon 750 bin euro alan ve bunun sadece 750 bin eurosunu sarı-kırmızılıların üstleneceği mali detayları PSG’yi zorda bıraktığı kaydedildi.

Tweet sildindi ancak KAP duruyor

Galatasaray Kulübü, İcardi'nin transfer detaylarıyla ilgili tweet'i silse de Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır.

Haberin Devamı

Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir.

.