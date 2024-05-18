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Premier Lig'de yılın futbolcusu Phil Foden

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#Premier Lig#Manchester City#Phil Foden
Premier Ligde yılın futbolcusu Phil Foden
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 13:35

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunda yılın futbolcusu Manchester City forması giyen İngiliz futbolcu Phil Foden seçildi.

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Premier Lig'de 2023-2024 sezonu yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son haftaya 88 puanla lider giren Manchester City'de genç futbolcu Phil Foden, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Bu sezon takımıyla UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları da yaşayan İngiliz futbolcu, ligde 34 maçta forma giyerken, 17 gol, 8 asistle önemli katkıda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu kazandığı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için için gurur duyduğunu belirterek, bu sezonki performansımdan da memnunum olduğunu söyledi.

Manchester City, yarın oynayacağı West Ham United karşısında galibiyete ulaşırsa, Foden ligdeki 6. şampiyonluğunu elde edecek.

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#Premier Lig#Manchester City#Phil Foden

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