Premier Lig'de nisan ayının en iyileri belli oluyor! Adaylar açıklandı...

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İngiltere Premier Lig'de Nisan ayının en iyi oyuncusu ve en iyi teknik direktörü ödülü için adaylar açıklandı.

Nisan ayının en iyi oyuncusu için altı farklı kulüpten altı oyuncu aday gösterilirken en iyi teknik direktör için ise üç teknik adam ödülü alabilmek için yarışacak.

Ödülü geçtiğimiz Mart ayında Fulham'lı Rodrigo Muniz kazanmıştı. Bu ödülü alabilmek için Brezilyalı çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol - 1 asist üretmişti.

İşte Nisan ayının en iyi oyuncusu ödülü adayları...

BRUNO FERNANDES (MANCHESTER UNITED ) 5 MAÇ - 6 GOL - 1 ASİST

Manchester United formasıyla Nisan ayı içerisinde çıktığı 5 maçta 6 gol - 1 asistle inanılmaz bir performans sergiledi. Ne yazık ki Portekizli'nin bu formu, kırmızı şeytanların bu maçların dördünü kazanmasına yetmedi.

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JOSKO GVARDIOL (MANCHESTER CITY) 5 MAÇ - 2 GOL - 1 ASİST

Manchester'ın diğer tarafında Josko Gvardiol, City formasıyla Nisan ayında çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol - 1 asist üretti. Hırvat oyuncu söz konusu maçlarda savunmada ve hücumda gösterdiği performansla ödüle aday gösterildi.

KAI HAVERTZ (ARSENAL) 6 MAÇ - 3 GOL - 4 ASİST

Arsenal'in yıldızı, takımının Nisan ayındaki 6 maçının 5'ini kazanırken yedi golde pay sahibi oldu. Havertz, altı maçın yalnızca ikisinde gol katkısı veremedi.

JEAN-PHILIPPE MATETA (CRYSTAL PALACE) 6 MAÇ - 5 GOL

Crystal Palace'ın Fransız golcüsü Nisan ayı başında Manchester City ağlarına 1 gol bıraktıktan sonra West Ham United ve Newcastle United'a karşı arka arkaya galibiyetlerde rol oynadı.

COLE PALMER (CHELSEA) 4 MAÇ - 7 GOL - 1 ASİST

Cole Palmer, Chelsea formasıyla sadece 4 maça çıkmasına rağmen 7 gol ve 1 asist üretti. Manchester United karşısında alınan 4-3'lük galibiyette hat-trick yaptı, ardından Everton'a karşı kazandığı 6-0'lık galibiyette 4 gol atarak Premier Lig gol krallığında Erling Haaland'ın arkasına yerleşti.

JORDAN PICKFORD (EVERTON)

Everton'un kalecisi, altı maçın dördünde kalesini gole kapadı. Söz konusu karşılaşmalarda 23 kurtarış yaptı. Bu kurtarışların 7 tanesi, 2010'dan sonra Everton'ın evinde ilk kez kazandığı Merseyside derbisi galibiyetinde Liverpool'a karşı yapıldı.

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İşte Nisan ayının en iyi teknik direktörü ödülü adayları...

MIKEL ARTETA (ARSENAL)

Mikel Arteta, Nisan ayında Chelsea ve Tottenham'a karşı kazandığı büyük galibiyetler de dahil olmak üzere altı maçın beşini kazandı ve bu süreçte dört maçta takımı kalesinde gol görmedi.

SEAN DYCHE (EVERTON)

Everton, Nisan ayında oynadığı altı maçtan aldığı dört galibiyetle küme düşme korkusunu ortadan kaldırdı. Sean Dyche, Burnley, Nottingham Forest, Liverpool ve Brentford karşısında alınan galibiyetlerinde gol yemedi ve Newcastle deplasmanından aldığı 1 puanla birlikte gelecek sezon Premier Lig'deki yerini garantiledi.

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PEP GUARDIOLA (MANCHESTER CITY)

Pep Guardiola, Manchester City'ye mükemmel bir nisan ayı yaşattı. Çıktığı 5 maçın hepsini kazanırken bu karşılaşmalarda toplam 19 gol attı ve kalesinde sadece 4 gol gördü. Şampiyonluk yarışında da kontrolü ele geçirerek ödülün en büyük adaylarından biri olarak gösterildi.