Premier Lig || Totthenham- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Tottenham, Premier Lig 37. haftada Manchester City'i ağırlayacak. Manchester City, Fulham deplasmanında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligin son haftasında şampiyon belli olacak ve karşılaşmalar da 19 Mayıs'ta oynanacak. İşte Totthenham- Manchester City canlı yayın bilgisi...
TOTTENHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tottenham-Manchester City karşılaşması bugün (14 Mayıs Salı) oynanacak.
Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.