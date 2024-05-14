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Premier Lig || Totthenham- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Tottenham#Manchester City
Premier Lig || Totthenham- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 11:42

Premier Lig'de mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. Manchester City, Tottenham'a konuk oluyor. Manchester City, ligde 85 puanla 2. sırada yer alırken, rakip takım ise 63 puanla 5. sırada yer alıyor. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Totthenham- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

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Tottenham, Premier Lig 37. haftada Manchester City'i ağırlayacak. Manchester City, Fulham deplasmanında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligin son haftasında şampiyon belli olacak ve karşılaşmalar da 19 Mayıs'ta oynanacak. İşte Totthenham- Manchester City canlı yayın bilgisi...

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham-Manchester City karşılaşması bugün (14 Mayıs Salı) oynanacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#Premier Lig#Tottenham#Manchester City

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