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Potanın Perileri, Avrupa sahnesinde!

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#Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası#Türkiye#Potanın Perileri
Potanın Perileri, Avrupa sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

Slovenya ve İsrail’in ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası bugün başlıyor.

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D Grubu’nda yer alan ve ilk etap karşılaşmalarını Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynayacak olan Milli Takımımız ilk maçında bugün son şampiyon Sırbistan ile oynayacak. TSİ 16.00’daki maç TRT Spor’da. Grubun diğer karşılaşmasında TSİ 13.15’te Slovakya ve Macaristan kozlarını paylaşacak. Dört grupta 16 ekibin yer aldığı turnuva 25 Haziran’da sona erecek.

Son etap maçları Ljubljana’da

Grubunu lider bitiren takımların direkt olarak çeyrek finale yükseleceği organizasyonda, ikinci ve üçüncü olan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için bir eleme karşılaşması daha oynayacak. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının tamamı Ljubljana’da oynanacak. Turnuvaya 11. kez katılan, 2011’de final oynayan Milli Takımımız bu şampiyona da mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Son turnuvada finalde Sırbistan, Fransa’yı 63-54 yenmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası#Türkiye#Potanın Perileri

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