Potanın Perileri, Avrupa sahnesinde!

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D Grubu’nda yer alan ve ilk etap karşılaşmalarını Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynayacak olan Milli Takımımız ilk maçında bugün son şampiyon Sırbistan ile oynayacak. TSİ 16.00’daki maç TRT Spor’da. Grubun diğer karşılaşmasında TSİ 13.15’te Slovakya ve Macaristan kozlarını paylaşacak. Dört grupta 16 ekibin yer aldığı turnuva 25 Haziran’da sona erecek.

Son etap maçları Ljubljana’da

Grubunu lider bitiren takımların direkt olarak çeyrek finale yükseleceği organizasyonda, ikinci ve üçüncü olan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için bir eleme karşılaşması daha oynayacak. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının tamamı Ljubljana’da oynanacak. Turnuvaya 11. kez katılan, 2011’de final oynayan Milli Takımımız bu şampiyona da mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Son turnuvada finalde Sırbistan, Fransa’yı 63-54 yenmişti.