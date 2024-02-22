Porto 1-0 Arsenal (Şampiyonlar Ligi maçı)

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Portekiz'deki karşılaşmayı Porto 1-0'lık skorla kazandı. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.
Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye Galeno çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Rövanş maçı 12 Mart'ta Londra'da oynanacak
İLK 11'LER
Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Wendell, Varela, Conceicao, Pepe, Galeno, Evanilson.
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Odegaard, Havertz, Saka, Martinelli, Trossard.