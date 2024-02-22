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Porto 1-0 Arsenal (Şampiyonlar Ligi maçı)

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#Şampiyonlar Ligi#Porto#Arsenal
Porto 1-0 Arsenal (Şampiyonlar Ligi maçı)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 00:57

Porto, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Portekiz'deki karşılaşmayı Porto 1-0'lık skorla kazandı. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye Galeno çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Rövanş maçı 12 Mart'ta Londra'da oynanacak

İLK 11'LER

Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Wendell, Varela, Conceicao, Pepe, Galeno, Evanilson.

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Odegaard, Havertz, Saka, Martinelli, Trossard.

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#Şampiyonlar Ligi#Porto#Arsenal

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