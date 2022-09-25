Portekiz'in farklı kazandığı maçta Cristiano Ronaldo korkuttu

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UEFA Uluslar Ligi’nde evinde İsviçre’ye 2-1 yenilen İspanya koltuğundan oldu.
Boğalar’ı yıkan golleri Akanji ve Embolo attı. Tek golünü Jordi Alba ile bulan İspanya, 8 puanda kalarak ikinci sıraya indi.
Deplasmanda Çekya’yı Dalot (2), Bruno Fernandes ve Diego Jota ile 4-0’la geçen Portekiz 10 puanla liderliğe yükseldi. Çekya’da ilk yarıda Schick penaltı kaçırdı.
RONALDO KORKUTTU
Portekiz - Çekya müsabakasının 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, ceza sahasına gönderilen topta Çekya kalecisi Vaclik ile çarpışarak yerde kaldı.
Cristiano Ronaldo yüzüne aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalırken tedavisinin ardından oyuna devam edebildi.
ULUSLAR LİGİ’NDE ALINAN DİĞER SONUÇLAR ŞÖYLE:
B Ligi 1.Grup: Ermenistan-Ukrayna: 0-5, İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1,
2.Grup: İsrail-Arnavutluk: 2-1, 4.Grup: Slovenya-Norveç: 2-1, Sırbistan-İsveç: 4-1,
C Ligi 2. Grup: Kuzey İrlanda-Kosova: 2-1, Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan: 1-0
Cristiano Ronaldo ve Tomas Vaclik'in çarpışması 😬— Spor Arena (@sporarena) September 24, 2022
Portekizli yıldız burnuna aldığı darbe sonrası kanlar içinde kaldıpic.twitter.com/zcDQIqvzaX