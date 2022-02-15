Portekiz Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç için geri sayım başladı

Haberin Devamı

Milli Takım maçı, Dünya Kupası için kritik bir öneme sahip olacak. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacağı maç Porto'da oynanacak. İşte, Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman oynanacak? İşte, o detaylar

MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi. 12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022’de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto’da oynanacak.

Dragao Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45’te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın Portekiz’i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye’de yapacağı karşılaşmanın Konya’da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022’deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye’de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.