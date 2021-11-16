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Pete Sampras'a göre en iyisi Novak Djokovic

#Tenis#Pete Sampras#Novak Djokovic
Pete Samprasa göre en iyisi Novak Djokovic

ABD'li efsane tenisçi Pete Sampras, tüm zamanların en iyi erkek tenisçisi olarak Novak Djokovic'i gördüğünü söyledi.

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Tek erkekler tenisinde uzun yıllardır İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırbistanlı Djokovic arasında devam eden rekabette, hangisinin daha iyi olduğuna ilişkin tartışmaya, eski dünya 1 numarası Sampras da katıldı.

Profesyonel Tenisçiler Birliğine (ATP) konuşan 50 yaşındaki Sampras, bu seneyi de dünya 1 numarası olarak tamamlamayı garantileyen Djokovic'in, özellikle son yıllarda performansında büyük çıkış yakaladığını belirtti.

Pete Samprasa göre en iyisi Novak Djokovic

2002 ABD Açık sonrası emekliye ayrılan ve kariyeri boyunca teklerde 14 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sampras, Djokovic'in de kendisi gibi 7. kez dünya sıralamasını zirvede tamamlamasının önemli bir başarı olduğunu kaydederek, "Bu sene kazandığı grand slam turnuvalarının yanı sıra 7 yıl zirvede olmak, Djokovic'in hanesine fazladan bir başarı hikayesi olarak eklendi." dedi.

"Yaşı ilerlemesine rağmen başardıkları takdir edilmeli." diyen Pete Sampras, "Bütün başarılarını, Roger ve Nadal gibi iki harika tenisçiyle rekabette olduğu bir dönemde gerçekleştirdi. Aynı zamanda, gelecek nesil tenisçilerle iyi başa çıktı. Djokovic'in son 10 yılda yaptıkları ortada. Grand slam zaferleri, istikrarı, 7 yıl zirvede kalması. Bana göre, tüm zamanların en iyi tenisçisi olarak anılmak için gereken her şeyi yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

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Djokovic'in özel bir karaktere sahip olduğunu kaydeden Sampras, "Ben de birkaç yıl boyunca tenisin patronuydum. Ama Djokovic, benden daha istikrarlı. Benden daha çok turnuva ve grand slam kazandı. Onun kariyerine ilişkin uzun süreler konuşabilirim. Başardıklarının bir daha tekrarlanmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Torino kentinde devam eden ATP Finalleri'ndeki ilk maçında Norveçli Casper Ruud'u yenmesinin ardından Djokovic, maç sonu yaptığı açıklamada, "Sampras, Wimbledon'a ilk çıktığında 4 veya 5 yaşındaydım. Maçta raketini istedim ve bu spora olan aşkım, bu olayla başladı. O, benim tenis idolüm." şeklinde konuşmuştu.

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#Tenis#Pete Sampras#Novak Djokovic

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