Pendikspor 0-0 Erzurumspor FK (Maç özeti)

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Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanatta Gökcan Kaya’nın ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Topalli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

27. dakikada Sefa Akgün’ün savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Mamba, karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Erdem Canpolat topu çeldi. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Mamba’nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat tekrar müdahale etti. Ceza sahası dışına açılan topa bu sefer Roshi şutunu çekti ve meşin yuvarlak dışarı çıktı.

45+4. dakikada Teklic’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Mamba, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

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69. dakikada sağ taraftan Orhan Ovacıklı’nın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Eren Tozlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

81. sağ kanattan Orhan Ovacıklı’nın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Giorbelidze’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

86. dakikada Teklic’in kullandığı serbest vuruşta Enes Keskin kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında topu önünde bulan Crociata’nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇIN KARNESİ



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şengül, Onur Gülter

Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Furkan Doğan dk. 76), Berkay Sülüngöz, Welinton, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Kappel (Del Valle dk. 46), Bekir Karadeniz (Sandro Lima dk. 66), Topalli (Enes Keskin dk. 84), Eze (İbrahim Akdağ dk. 84)

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Çalık, Gökdeniz Kara, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz (Göktuğ Bakırbaş dk. 46), Roshi, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Crociata, Sefa Akgün, Teklic (Celal Hanalp dk. 88), Eren Tozlu (Koray Kılınç dk 90+5), Mamba (Furkan Özhan dk. 70)

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Yedekler: Gökhan Akkan, Süleyman Koç, Salih Sarıkaya, Özgür Sert, Cengizhan Bayrak, Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Furkan Doğan (Pendikspor), Mamba, Sefa Akgün, Teklic, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)