Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem: Videodan sonra hayatım değişti, çekimlerden haberim yoktu | Dişi Fatih Terim benzetmesi nasıl ortaya çıktı?

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ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Antalya Toroslar'ın başantrenörü Selen Erdem, Spor Arena'ya konuk oldu.
Gamze Türk sordu; ligin tek Türk kadın başantrenörü Erdem, 'Hayatımın kırılma anı' dediği videoyu, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesinin ortaya çıkış hikayesini, özel hayatının bilinmeyenlerini, topuklu ayakkabı tutkusunu, rol modelini, hayallerini ve gelecek hedeflerini anlattı.
Video sonrası hayatı nasıl değişti?
İnanılmaz. O günü anlatamam. Yöneticimiz beni aradı, ‘Bir video var, Instagram’ı aç göreceksin’ dedi. Instagram’ı açtım, ‘Ne oluyor?’ dedim. Ben de anlam veremedim ama çok güzel ve heyecanlı bir dönem. Bir röportaj yapmıştık. O röportajın üstüne arkadaşlar çekimleri yapıyor. Benim de haberim yoktu. O benim tamamen doğal halim, haberim olsaydı biraz daha dikkat edebilirdim. Fatih hocamla bu kadar benzediğimizi ben de bilmiyordum ama gerçekten arka arkaya videolar konulunca, inanamadım. Hayatım bir anda değişti. 2 bin 300 olan takipçi sayım 150 bini geçti. Normal hayatım da değişti. İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyor, tanıyor, utanıyorum. Heyecanlandım tabi ama hiçbir zaman da işimin önüne geçmemesi lazım. Mutluyum.
‘Dişi Fatih Terim’ benzetmesini ilk olarak kim yaptı?
İlk olarak benim maçlarıma gelen çok sevdiğim arkadaşlarım yaptı. ‘Selen hareketlerin falan Fatih Terim gibisin’ diye dalga geçiyorlardı benimle. Maçtan sonra tribündeki insanlar da benzetiyordu. Röportaj esnasında, ‘Sizi benzettikleri biri var mı?’ diye sorulduğunda, ‘Evet, Fatih Terim’e benzetiyorlar’ dedim. Olay oradan çıktı, buraya kadar geldi.
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Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.
00:01 Açılış
00:25 Selen Erdem'i yakından tanıyalım
01:08 Video sonrası hayatı nasıl değişti?
03:10 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi
04:48 Tepkileri normal hayatta nasıl?
06:58 Topuklu ayakkabı tutkusu
07:57 Kim Mulkey ile benzerliği
08:44 Tek Türk kadın başantrenör olmak
11:34 Fenerbahçe - Çukurova finali
13:24 Antalya Toroslar'ın hedefleri neler?
15:20 Yüksek bütçeli bir takım çalıştırmak
17:05 Kadın koçların erkek koçlardan farkı
18:00 Topuklu mu, spor ayakkabı mı?
18:08 Pantolon mu, eşofman mı?
18:16 Çay mı, kahve mi?
18:25 Hamburger mi, pizza mi?
18:29 Baklava mı, sütlaç mı?
18:53 Basketbolcu olmak mı, başantrenör olmak mı?
18:57 Rol modeliniz?
19:08 En mutlu olduğunuz an?
19:21 Hayatınızın kırılma anı?
19:35 Kapanış