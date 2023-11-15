Parkenin topuklu başantrenörü Selen Erdem: Videodan sonra hayatım değişti, çekimlerden haberim yoktu | Dişi Fatih Terim benzetmesi nasıl ortaya çıktı?

Haberin Devamı

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Antalya Toroslar'ın başantrenörü Selen Erdem, Spor Arena'ya konuk oldu.

Gamze Türk sordu; ligin tek Türk kadın başantrenörü Erdem, 'Hayatımın kırılma anı' dediği videoyu, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesinin ortaya çıkış hikayesini, özel hayatının bilinmeyenlerini, topuklu ayakkabı tutkusunu, rol modelini, hayallerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

Video sonrası hayatı nasıl değişti?



İnanılmaz. O günü anlatamam. Yöneticimiz beni aradı, ‘Bir video var, Instagram’ı aç göreceksin’ dedi. Instagram’ı açtım, ‘Ne oluyor?’ dedim. Ben de anlam veremedim ama çok güzel ve heyecanlı bir dönem. Bir röportaj yapmıştık. O röportajın üstüne arkadaşlar çekimleri yapıyor. Benim de haberim yoktu. O benim tamamen doğal halim, haberim olsaydı biraz daha dikkat edebilirdim. Fatih hocamla bu kadar benzediğimizi ben de bilmiyordum ama gerçekten arka arkaya videolar konulunca, inanamadım. Hayatım bir anda değişti. 2 bin 300 olan takipçi sayım 150 bini geçti. Normal hayatım da değişti. İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyor, tanıyor, utanıyorum. Heyecanlandım tabi ama hiçbir zaman da işimin önüne geçmemesi lazım. Mutluyum.



‘Dişi Fatih Terim’ benzetmesini ilk olarak kim yaptı?



İlk olarak benim maçlarıma gelen çok sevdiğim arkadaşlarım yaptı. ‘Selen hareketlerin falan Fatih Terim gibisin’ diye dalga geçiyorlardı benimle. Maçtan sonra tribündeki insanlar da benzetiyordu. Röportaj esnasında, ‘Sizi benzettikleri biri var mı?’ diye sorulduğunda, ‘Evet, Fatih Terim’e benzetiyorlar’ dedim. Olay oradan çıktı, buraya kadar geldi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Hiç tanışmadım, çok isterim. Karşıma çıksa ne yaparım bilmiyorum. Heyecandan elim, ayağım titrer ama çok istiyorum. Dünya çapında o kadar büyük bir spor adamı ki, nasıl hayran olmam? Branş fark etmeksizin herkesin örnek aldığı bir insan. Benim de baktığımda budur dediğim ender insanlarda biri Fatih Hoca.Sahanın içerisine adım attığım andan itibaren bambaşka bir disiplin giriyor işin içerisine. Olmam gereken kişilik aslında o ama özel hayatımda agresif bir insan değilim. İş alanında öyle olmak zorundayım, kazanmayı çok istiyorum bu da agresiflik yapıyor. 22 senedir antrenörlük yapıyorum, o günden beri böyleyim. Kadın basketbolu, 12 kadın sporcum var, iki kadın asistanım var. Otoriteyi sağlamam lazım. Özel yaşantımda çok tatlı, normal bir insanım. Başarılı olmak istiyorsak işte disiplin en önemlisi.Çocukluğumuz da antrenmana giderken eşofman, şort, tişört giyerdik. Hep ciddi giyinmeye özenmiştim. Annem öğretmen, her gün farklı bir takım giyerdi. Sonra antrenörlüğe başladım. ‘Sahaya çıkarken topuklu ayakkabı giyeceğim’ dedim. Herkes erkek zaten, ‘Ya duramazsın böyle’ dediler. ‘Yok özel hayatımda zaten çok seviyorum, dururum’ dedim. Bu 2003 senesinde oldu. Öyle başladı. Antrenör olarak sahaya çıktığım andan itibaren topuklu ayakkabı giyiyorum. Hiç düz ayakkabıya geçmedim, takımıma göre rengi değişir.

Tamamı Spor Arena Youtube kanalımızda!

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

00:01 Açılış

00:25 Selen Erdem'i yakından tanıyalım

01:08 Video sonrası hayatı nasıl değişti?

03:10 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi

04:48 Tepkileri normal hayatta nasıl?

06:58 Topuklu ayakkabı tutkusu

07:57 Kim Mulkey ile benzerliği

08:44 Tek Türk kadın başantrenör olmak

11:34 Fenerbahçe - Çukurova finali

13:24 Antalya Toroslar'ın hedefleri neler?

15:20 Yüksek bütçeli bir takım çalıştırmak

17:05 Kadın koçların erkek koçlardan farkı

18:00 Topuklu mu, spor ayakkabı mı?

18:08 Pantolon mu, eşofman mı?

18:16 Çay mı, kahve mi?

18:25 Hamburger mi, pizza mi?

18:29 Baklava mı, sütlaç mı?

18:53 Basketbolcu olmak mı, başantrenör olmak mı?

18:57 Rol modeliniz?

19:08 En mutlu olduğunuz an?

19:21 Hayatınızın kırılma anı?

19:35 Kapanış

Haberin Devamı