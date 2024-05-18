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Para milli atlet Serkan Yıldırım, rekor kırarak altın madalya kazandı

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#Para Atletizm Dünya Şampiyonası#Serkan Yıldırım#IPC
Para milli atlet Serkan Yıldırım, rekor kırarak altın madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 13:16

Japonya Kobe'de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda milli atlet Serkan Yıldırım, 100 metre erkeklerde dünya şampiyonu oldu.

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Japonya’nın Kobe şehrinde yapılan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Şampiyonası'nda milli atlet Serkan Yıldırım, piste çıktı.

Yıldırım, 100 metreyi 10.53'lük derecesiyle tamamlayarak rekor kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

17 Mayıs'ta başlayan ve 25 Mayıs'ta sona erecek olan IPC Dünya Şampiyonası’na Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Para Atletizm Milli Takımı 6 sporcu ile katılıyor.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşık Bak, para milli atlet Serkan Yıldırım'ı tebrik etti.

Bak; "Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcumuzu tebrik ediyorum." dedi.

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#Para Atletizm Dünya Şampiyonası#Serkan Yıldırım#IPC

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