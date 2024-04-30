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Panathinaikos'tan Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrası resmi itiraz! Ergin Ataman: Aptalca bir faul yaptık

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#Euroleague#Panathinaikos#Maccabi Tel Aviv
Panathinaikostan Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrası resmi itiraz Ergin Ataman: Aptalca bir faul yaptık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 23:02

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off üçüncü maçında Maccabi Tel Aviv'e 85-83 kaybeden Panathinaikos, Mathias Lessort ile Lorenzo Brown arasında yaşanan pozisyonun ardından verilen hava atışı nedeniyle sonuca resmi olarak itiraz etti.

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Turkish Airlines EuroLeague Playoffları’nda heyecan, Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos arasındaki maçta devam etti.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Maccabi, Kendrick Nunn’ın son topu kaçırmasıyla birlikte 85-83 kazandı.

Maçın son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olurken Panathinaikoslu Lessort'un Brown'a yaptığı bloğun ardından oyun hava atışıyla devam etti.

Eurohoops'un haberine göre; Panathinaikos, Mathias Lessort'un Lorenzo Brown'a yaptığı bloktan sonra topun kendilerine geçmemesinden dolayı maç sonucuna resmi olarak itiraz etti.

 

"SON İKİ SANİYEDE APTALCA BİR FAUL YAPTIK"

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

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Koç Ataman, basın toplantısında, "Son topu kaçırdık. Ondan öncesinde son iki saniyede aptalca bir faul yaptık, sonrasında da maç topunu kaçırdık. Sonuç olarak Maccabi kazandı, durum 2-1. Ne olduğunu bilmiyorum, benim için de açıklaması kolay değil. Maça şaşırtıcı bir başlangıç yaptık, ilk yarıda iyi basketbol oynamadık." dedi.

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#Euroleague#Panathinaikos#Maccabi Tel Aviv

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