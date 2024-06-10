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Panathinaikos, Diego Alonso ile anlaştı! 2 yıllık imza...

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#Yunanistan Ligi#Panathinaikos#Diego Alonso
Panathinaikos, Diego Alonso ile anlaştı 2 yıllık imza...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 16:58

Geçtiğimiz sezon ortaları takımın başına Fatih Terim’i getiren ardından sezon sonu Türk teknik adam ile yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos’un yeni hocası Uruguaylı teknik adam Diego Alonso oldu.

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2023 - 2024 sezonuna Sırp teknik adam Ivan Jovanovic ile başlayan Yeşil-beyazlılar, Aralık ayında takımın başına Fatih Terim’i getirmişti.

Sezonu 4’ncü sırada 56 puan ile tamamlayan Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yüzü gördü.

Yunanistan Ligi’nde şampiyonluk play-off’unun tamamlanmasına 1 maç kala takımdan ayrılan ve kupa finali maçına da çıkmayan 70 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayıran Panathinaikos’ta Diego Alonsa göreve getirildi.

Terim'in ardından Christos Kontis'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Daha önce Sevilla, Uruguay Milli Takımı, İnter Miami gibi takımları çalıştırmış olan 49 yaşındaki Uruguaylı teknik adam Diego Alonso ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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Panathinaikos, Diego Alonso ile anlaştı 2 yıllık imza...

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#Yunanistan Ligi#Panathinaikos#Diego Alonso

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