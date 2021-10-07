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Panathinaikos 91-87 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu ve özeti

#Fenerbahçe Beko#Panathinaikos#THY Avrupa Ligi
Panathinaikos 91-87 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu ve özeti

THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a son 10 saniyede gelen basketlerle 91-87 mağlup oldu.

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Turkish Airlines Euroleague'in 2'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos'a 91-87 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini, Yunan ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 21-20 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 46-45 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısı da çekişmeli geçerken üçüncü çeyreği de 67-64 üstün bitiren Fenerbahçe Beko, bitime 40 saniye kala skoru 82-87 yaptı.

Nedovic'in serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 3'e (84-87) indiren Yunan ekibi, bitime 10 saniye kala Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonucunda Macon ile serbest atıştan iki sayı daha üretti.

Panathinaikos OPAP'ın devamındaki hücumda bitime 2 saniye kala bu kez Booker sportmenlik dışı faul yaptı.

Serbest atışları kullanan Nedovic, takımını 88-87 öne geçirdi.

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Panathinaikos OPAP, son hücumda Pierre'in faulü sonrasında Papapetrou ile serbest atıştan üç sayı daha buldu ve maçtan 91-87 galip ayrıldı.

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ)
Panathinaikos OPAP: Macon 13, White 12, Floyd 8, Papapetrou 14, Sant-roos 6, Perry 9, Nedovic 20, Evans 7, Papagiannis 2, Kaselakis, Mantzoukas
Fenerbahçe Beko: Henry 12, Shayok, Pierre 10, Booker 14, Vesely 18, Polonara 9, De Colo 16, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu, Barthel, Şehmus Hazer
1. Periyot: 20-21
Devre: 45-46
3. Periyot: 64-67
Beş faulle çıkanlar: 39.50 Guduric, 39.58 Booker (Fenerbahçe Beko)

3. ÇEYREK SONUCU: PANATHINAIKOS 64-67 FENERBAHÇE BEKO

2. ÇEYREK SONUCU: PANATHINAIKOS 45-46 FENERBAHÇE BEKO

1. ÇEYREK SONUCU: PANATHINAIKOS 20-21 FENERBAHÇE BEKO

 

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#Fenerbahçe Beko#Panathinaikos#THY Avrupa Ligi