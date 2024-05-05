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Özhan Pulat: Belki de bu 1 puan bizi ligde tutacak

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#Hatayspor#Özhan Pulat#Gaziantep FK
Özhan Pulat: Belki de bu 1 puan bizi ligde tutacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 22:00

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'da ilk maçından beraberlikle ayrılan Özhan Pulat maçı değerlendirdi.

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Hatayspor puanını 34'e, Gaziantep FK ise 35' yükseltirken iki takım da düşme hattından kurtarılamadı.

Maç sonu konuşan Hatayspor Teknik Sorumlusu Özhan Pulat, galibiyete yakın taraf olduklarını belirterek, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Özhan Pulat, “Takımla çok kısa zaman geçirdik. Takıma 2 gündür ne oynamak istediğimizi göstermeye çalıştık. Gaziantep takımının savunmanın arkasında zaafları olduğunu biliyorduk. Buna yönelik hücumlar planladık. Genel anlamda iyi bir oyun oynadık. Bugün aldığımız 1 puan beklediğimiz bir puan değildi. Haftalardır kazanamıyoruz. Bugün 3 puana yakın olan taraf bizdik. Bu maçta 3 puanı alamadık ama belki de buradan aldığımız 1 puan sezon sonu bizi ligde tutacaktır” ifadelerini kullandı.

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#Hatayspor#Özhan Pulat#Gaziantep FK

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