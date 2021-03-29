Ozan Tufan, 2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından pek çok futbolseverin odağındaki isim olmuştur. Kariyerine Bursa'da başlayan ve burada dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, nereli ve kaç yaşında olduğu ile merak ediliyor. Peki, Ozan Tufan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

OZAN TUFAN KİMDİR?

23 Mart 1995 doğumlu Maden işçisi baba ve ev hanımı bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da orta saha mevkinde görev yapmaktadır.



Keşfedilme süreci henüz 10 yaşındayken okul takımı maçlarında, Bursaspor alt yapı sorumlularının Ozan Tufan'ı takibe almasıyla başladı. 9 yaşında Bursaspor alt yapısına alınan Ozan, 2007 yılında eğitimine devam ettiği Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile DAnone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı. Turnuvada 9 gol atarak gol kralı olan başarılı orta saha oyuncusu, yükselişine git gide ivme kazandırdı.



Bir süre sakatlık sıkıntısıyla boğuşan Ozan, 2011 yılında tam formuna ulaştı ve Bursaspor paf takımının vazgeçilmezlerinden oldu. Ve 2012 yılında Ertuğrul Sağlam'ın özverisi neticesinde A takım'da forma bulmaya ve bu formayı bir daha bırakmamak üzere terletmeye başlayan Tufan, paf takım sonrası A takımın da vazgeçilmezi olmuştur.



Birçok kulübün Ozan'a talip olmasıyla 2014 yılında takımın başında bulunan Şenol Güneş, oyuncuyu ne olursa olsun bırakmayacağını açıkladı. 2015 yılında Fenerbahçe'nin baskıları neticesinde, takım arkadaşı Şener Özbayraklı ile Fenerbahçe'ye transfer olan ve etkili bir sezon geçiren Ozan Tufan, orta sahanın en kilit oyuncularından birisi olarak görülüyor.