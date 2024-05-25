Orduspor Elazığspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 3. Lig Play Off Finali için heyecan dorukta!

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Orduspor Elazığspor maçı, 2. Lig'e yükselmek isteyen iki takım için de kritik bir rol oynayacak. Kariyerleri boyunca 2 kez karşı karşıya gelen Orduspor ve Elazığspor, bu karşılaşmalardan birer galibiyetle ayrıldı. Peki, Orduspor Elazığspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ORDUSPOR ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Orduspor Elazığspor maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.