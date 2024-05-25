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Orduspor Elazığspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 3. Lig Play Off Finali için heyecan dorukta!

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#Orduspor#Elazığspor#3.Lig
Orduspor Elazığspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda 3. Lig Play Off Finali için heyecan dorukta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 11:04

Orduspor Elazığspor maçı ile 3. Lig Play Off Final heyecanı futbolseverlerle buluşacak. Kazanan ekibin bir üst lig umudunu yakalayacağı karşılaşma, her iki şehirde de yakından takip edilecek. Peki, 3. Lig Play Off Finalleri kapsamında oynanacak olan Orduspor Elazığspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Orduspor Elazığspor maçı, 2. Lig'e yükselmek isteyen iki takım için de kritik bir rol oynayacak. Kariyerleri boyunca 2 kez karşı karşıya gelen Orduspor ve Elazığspor, bu karşılaşmalardan birer galibiyetle ayrıldı. Peki, Orduspor Elazığspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ORDUSPOR ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Orduspor Elazığspor maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Orduspor#Elazığspor#3.Lig

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