Önce Lookman'ı aldılar, şimdi de Galatasaray'dan Osimhen'i istiyorlar! Tam 140 milyon euro...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Victor Osimhen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 11:49

Ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Ademola Lookman'ı renklerine bağlayan Atletico Madrid, Nijeryalı kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı takımda forma giyen yakın arkadaşı Victor Osimhen için de harekete geçti.

Atletico Madrid, devre arası transfer döneminin son gününde önce Galatasaray sonra Fenerbahçe'nin yoğun ilgi gösterdiği Nijeryalı sol kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı 35 milyon euro bonservis bedeli (+5 milyon euro bonuslar) karşılığında kadrosuna katmıştı.

İspanyol devinin bu kez Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için harekete geçtiği iddia edildi.

TransferFeed'in haberine göre; Yaz transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde Alexander Sörloth'la yollarını ayırmayı planlayan Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin talebiyle forvet transferinde 1 numaralı aday olarak Victor Osimhen'i belirledi.

OSIMHEN'İN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olabilmek için Avrupa'nın dev kulüplerini (PSG, Manchester United ve Juventus gibi) reddettiği hatırlatılırken, sezon sonundaki olası bir transferde Nijeryalı oyuncunun kararının belirleyici olacağı ifade edildi.

GALATASARAY 140 MİLYON EURO İSTİYOR!

Galatasaray'ın 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ve kulüple 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Victor Osimhen için 140 milyon euroluk bir fiyat belirlediği iddia ediliyor.

PERFORMANSI

Geçen sezon 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performans sergileyen Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 15 gol atıp 1 de asist üretti.

