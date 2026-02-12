Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Tarih verdi

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının forma sırt sponsorluğu için yapılan imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"GALATASARAY İLE O KONUYU İLİŞKİLENDİRMEK İMKANSIZ"

"İbrahim Hacıosmanoğlu ile Türk futbolu, Galatasaray ve TFF hakkında sürekli yapılan toplantılardan bir tanesini gerçekleştirdik. Sanki nükleer barış anlaşması için uluslararası boyutta devletlerin başkanları bir araya gelmiş gibi konuşuluyor. Galatasaray'ın başkanıyım, İbrahim Bey de TFF'nin başkanı. Nükleer Barış Anlaşması için dev başkanları bir aya gelmiş gibi... 'Geldiniz, ne konuştunuz?' Sürekli yaptığımız toplantılardan birini yaptık ve Türk futbolu hakkında konuştuk. Galatasaray ile o konuyu ilişkilendirmek imkansız.

"KİMSE BULANIK SUDA BALIK AVLAMAYA KALKMASIN"

Hepiniz biliyorsunuz konunun ne olduğunu, üç sene arka arkaya şampiyon bir takım, dördüncü senesinde lider bir takım... Finansal problemlerini çözmüş bir takım, yatırımlarını çözmüş bir takım, kendi camiası içinde tek yürek olmuş bir takım, kendi camiasında barışı oluşturmuş bir takım... Ve bu takımın başkanı TFF Başkanı'na 'Camiamızda sıkıntı var' diyecek. Bizde ne sıkıntısı olabilir? Galatasaray, o insanların hayal ettiği gibi bir takım değil! Galatasaraylı yöneticiler, o insanların hayal ettikleri gibi yöneticiler değil! Herhalde karıştırdılar dedim kulüp başkanlarını... İbrahim Bey'e de sorabilirler. Onların hayal ettiği gibi konuşma veya diyalog söz konusu değil. Böyle bir konuşma olmaz, olamaz. Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın. Kimse Galatasaray'ı bu tip durumlarla ilişkilendirmeye kalkmasın.

"SEZON BİTİNCE KENDİSİYLE KONUŞACAĞIZ"

Yanlış hatırlamıyorsam, 3-4 basınla buluşmamda bu soruya yanıt verdim. Zaten cevaplarım basına yansıdı, 5. kez aynı soru ile karşılaşıyorum. Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız. Şuna da anlam veremiyorum; Icardi özel bir oyuncu... Benzer cevapları vermeme rağmen gündemde tutmak doğru değil. Elbette ki Galatasaray'ın değerli var ve Icardi de bu değerlerin içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemi duruma gelmez istemez ve geçmişte de gelmemiştir. Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız... Kendisi değerlerimizdir, beraber karşılıklı karar vereceğiz.

"TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"

Devre arasında para harcamak istemediğimi kim söyledi? TFF Başkanı'na gittiğimiz gibi bir iddia yani. Biraz berrak düşünceye sahip olan kişiler, Dursun Özbek geldiğinden beri nasıl transferler yapmış, kimleri getirmiş diye bakar. Kimsenin böyle bir şey dediğini düşünmüyorum. Bazı şeyleri icat edebilirsiniz, söylenmediğini bile bile... 'Dursun Özbek para harcamak istememiş.' Sezon başından beri Dursun Özbek ne yapmış? Harcadığımız bonservis parasına, kurduğumuz takıma değerine insanların bakması lazım. Bu takımın 360 milyon euro değeri var ve ligin en değerli takım... Bu takım nasıl oldu? Kendi kendine mi? Böyle bir düşünce yok, uydurulmuş ve icat edilmiş bir laf. Ara transfer kolay değildir, planlarımız doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Transferlerden memnunum. Galatasaray Başkanı; scout ve teknik ekibin önüne getirdiği transferleri, şartlar konuşularak yapar. Söylemler doğru değil. Devre arası transfer yapmak istemediğimi düşünenler, dönsünler ve sezon başına baksınlar.

"NOKTA ATIŞI TRANSFERLER İÇİN ÇALIŞTIK"

Sezon başında planlama yaparsınız ve oyuncuları koyarsınız. Bu transferlerin yapılması için harekete geçersiniz. Nokta atışı transferler için çalıştık. Tek bir alternatifimiz yok, bir sürü alternatifler var. Performans olarak en uygun oyuncuları seçtik. Ara transferler böyle yapıldı. Teknik kadronun hayal ettiği hedeflere ulaştık."