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UEFA Konferans Ligi finali Olympiakos Fiorentina maçı bu akşam oynanacak. Mücadeleyi Artur Soares Dias yönetirken yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Redro Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda Tiago Martins, AVAR'da Christian Dingert görev alacak. Peki, Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Finali Olympiakos Fiorentina maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Olympiakos Fiorentina maçı canlı yayın detayları...

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina 29 Mayıs bu akşam saat 22.00’de Yunanistan’ın başkenti Atina’da yer alan Ayasofya Stadı’nda karşılaşacak.

KONFERANS LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ?

Atina’da oynanacak Konferans Ligi Finali Exxen platformunda ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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İlk kez karşı karşıya geliyorlar

Yunan ekibi Olympiakos, çeyrek finalde Fenerbahçe’yi, yarı finalde Aston Villa’yı mağlup ederek finale çıkmaya hak kazandı. İtalyan ekibi Fiorentina ise çeyrek finalde Plzen’i, yarı finalde Club Brugge’ü mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselmeyi başardı. İki ekip, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Olympiakos, tarihi boyunca İtalyan ekipleriyle 28 kez karşılaştı. Yunan ekibi bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Olympiakos’un 63 yaşındaki tecrübeli teknik adamı José Luis Mendilibar, kariyerinde ilk kez Fiorentina’ya rakip olacak. Fiorentina ise tarihi boyunca Yunan ekipleriyle oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da kariyerinde ilk kez Olympiakos’a rakip olacak. Final karşılaşması, iki teknik adamın da ilk randevusu olacak.