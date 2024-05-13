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Olimpiyatlarda güreşecek 11 sporcumuz belli oldu

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#Paris 2024#Olimpiyat#Güreş
Olimpiyatlarda güreşecek 11 sporcumuz belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 17:26

Türkiye Güreş Federasyonu’nun ev sahipliğinde 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Başakşehir Spor Salonu’nda düzenlenen, 93 farklı ülke adına tam 517 güreşçinin katılım gösterdiği Paris 2024 Olimpiyatları kalifikasyon müsabakaları sona erdi.

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Kadınlar milli takımda, 62 kilogramda ülkemizi temsil eden Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos’u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini alırken, 53 kilogramda milli sporcu Zeynep Yetgil ise Özbekistan’dan Shokphida Akhmetova’yı yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

Böylece Türkiye Paris 2024'teki toplam 18 sıkletin 11'ine kota almış oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda güreşecek sporcularımız şöyle:

Kadınlar

Zeynep Yetgil
Nesrin Baş
Yasemin Adar
Evin Demirhan
Buse Tosun

Grekoromen Stil

Rıza Kayaalp
Burhan Akbudak
Enes Başar
Ali Cengiz

Serbest Stil

Taha Akgül
İbrahim Çiftçi

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#Paris 2024#Olimpiyat#Güreş

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