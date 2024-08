Olcay Şahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'O golü atmasam ayrılabilirdim, bir gün Beşiktaş'ta...'

Haberin Devamı

Beşiktaş formasıyla 178 maça çıkan ve 35 gol, 34 asistle oynayarak kulübün unutulmazları arasına giren Olcay Şahan, sırasıyla Trabzonspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor’da da mücadele etti. Kariyerinin sonlarına doğru Afyonspor ve Ankaraspor deneyimi de yaşayan Şahan, Ankaraspor’da futbolcu/teknik direktör olarak görev yaptı. Özkaynak sistemiyle örnek bir kulüp olan Altınordu’nun teknik direktörü olarak geçen ay göreve başlayan 37 yaşındaki eski milli yıldız; teknik direktörlüğe geçiş süreci, Beşiktaş’taki unutamadığı günleri ve kariyer hedefleriyle ilgili düşüncelerini anlattı.

ALTINORDU TEKNİK DİREKTÖRÜ OLCAY ŞAHAN’IN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“ALTINORDU İLE BU SEZON GÜZEL BİR BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ”

Ankaraspor'da oynadığınız dönem futbolcu/teknik direktör olarak görev yaparak teknik adamlık serüveninize başlamıştınız. Şimdi Altınordu’da yeni bir sayfa açtınız. Altınordu’ya uzanan sürece dair neler söylemek istersiniz?

Haberin Devamı

Öncelikle Altınordu camiasına bana bu şansı ve fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ankaraspor’daki futbolculuk dönemimden sonra geçiş yaparak teknik direktör olarak yeni bir döneme başlamış bulunmaktayım. Sezon başından itibaren hedefi olan bir takımın başına gelmek, o güveni hissetmek ve o inancı görmek gerçekten kendi adıma çok gurur verici. Futbolculuktan teknik direktörlüğe geçiş yaptığımda zorluklar vardı. Çünkü takım arkadaşının bir gün sonra teknik direktörü olarak sahada oluyorsun. Yani geçiş kolay olmadı ve orada otomatik olarak zorluklar yaşadık. Çünkü takım arkadaşın olduğu için duygusal bir bağın var. Ona rağmen yine de Ankaraspor ile o dönem play-off oynadık. Şampiyonluk için şansımız vardı ve genç bir takıma sahiptik. Altınordu’daki gençleri gördükten sonra Altınordu Futbol Akademisi’nin Türkiye’de gerçekten 1 numara olduğunu gördük. Ankaraspor’daki zamanım benim için bir geçiş süreciydi. Altınordu, teknik direktör olarak ilk durağım. Burada teknik direktörlük kariyerime heyecanlı ve arzulu bir şekilde başlamış bulunmaktayım. Takımıma baktığım zaman da iyi ki buradayım diyorum. Altınordu’nun tarihi büyük bir tarihtir. Bu takımla bu sezon güzel bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde! Haberi görüntüle

“ALTINORDU, SÜPER LİG’DE OLMASI GEREKEN BİR CAMİA”

Altınordu, bildiğiniz üzere bir dönem Süper Lig yolunda play-off oynamıştı. Yeni sezondaki hedeflerinizi anlatır mısınız?

Altınordu’nun bu tesislerini gördükten sonra başkanımızla görüştüğümde kesinlikle bu ligin kulübü olmadığımızı; hatta TFF 1.Lig’in bile takımı olmadığımızı ve Süper Lig’de olması gereken bir camia olduğunu söyledim. Altınordu, Türkiye’nin en iyi tesislerine sahip. Büyük camialarda oynadım ama gerçekten böyle bir tesis görmedim. Antrenmanda kullandığımız aletlere kadar tesislerdeki imkanlar inanılmaz bir seviyede. Bu sezon şampiyonluk istiyoruz. Rakip takımların maliyeti ne olursa olsun bizim takımımızın bir takım olduğunu; her şeyin gerçekten para olmadığını ve gençlerin olduğu bir karışımla nasıl başaracağımızı göstermek istiyoruz. İleriye doğru bakarsak da 5 sene içinde bu kulübün Süper Lig’de olması gerektiğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

“ÖZKAYNAK SİSTEMİYLE YETİŞEN, SÜPER LİG POTANSİYELİ OLAN OYUNCULARA SAHİBİZ”

Altınordu, daha önce Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Enis Destan, Barış Alıcı, Erce Kardeşler gibi onlarca yıldız yetiştirmişti. Türk futboluna yeni oyuncular sunma adına yapılan çalışmalardan bahseder misiniz? İlerleyen zamanlarda yine adından söz ettiren isimler görecek miyiz?

Şu an takımımda 5 milli oyunu mevcut. Bu sayıyı bu sezon kesinlikle artırmak istiyoruz. Şu an altyapıdan 2 oyuncumuz ilk defa A Takım’a yükseldi. Bu oyuncular, bu sezon gerçekten adından söz ettireceklerdir. Bu isimlerin gelecekte Altınordu’nun ilk transferleri olabileceğini düşünüyorum. İlk hedeflerimden biri 17 yaşındaki Burak Gültekin ile sağ kenarda oynayan 7 numaramız Arif Asaf Gültekin’i kesinlikle hızlı bir şekilde milli takıma göndermek olacaktır. Bu oyuncularımızı takıma adapte ederek TFF 2.Lig’de süre almalarını sağlayacağız. Benim felsefemde potansiyel olarak genç-yaşlı diye bir ayrım yoktur. Bana göre hazır olan ve hazır olmayan futbolcu vardır. Bu iki genç oyuncu da şu an 17 yaşında, ‘Bu ligde ben de varım’ diyor. Bu yüzden de bu genç oyuncularımız kesinlikle bu sezondan sonra transfer olabilecek potansiyelde oyuncularımızdır. Bu isimlerin haricinde Ege Arslan, Mustafa Kocabaş, Sercan Demirkıran, Furkan Emin Kaçmaz, kaleci Arif Şimşir, Furkan Yöntem ve Sami Satılmış gibi milli oyuncularımız da var. Bu oyuncularımızın hepsi de özkaynak sistemiyle yetişti ama potansiyelleri kesinlikle Süper Lig seviyesinde. Oyuncularımızın sadece biraz daha tecrübe kazanması gerekiyor. Ben zaten bu yüzden buradayım. Bu yolda oyuncularımıza destek olmak ve bu sezonu güzel bir şekilde tamamladıktan sonra onların önünü açmak istiyorum.

Haberin Devamı

“EDİN TERZİC, ALTINORDU’NUN TFF 2.LİG’DE OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞIRDI”

Altınordu FK Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bir dönem öz kaynak oyuncu merkezlerini görmesi için Stefan Kuntz’a çağrıda bulunmuştu. Özkan, “A Milli Takım teknik direktörlüğüne seçildiğiniz hafta sizi akademimize davet ettik. Gelsin Herr Kuntz, bizim çocuklarımıza dokunsun, bize engin futbol görüşlerini aktarsın dedik. Gelmediniz! Gerçekten merak ediyorum. Siz bu toprakların yegâne gerçek futbol akademisi olan Altınordu Futbol Akademisi ALFA’yı bugüne kadar neden ziyaret etmediniz?” demişti. Vincenzo Montella ile bu yönde bir temasınız oldu mu?

Vincenzo Montella, daha önce burayı ziyaret etmişti. U16 Milli Takımımızın Ege Turnuvası’nı burada takip etmişti. Metin Oktay Yerleşkesi’ndeki imkanları beğendiğini bana yöneticilerimiz söylemişti. Şimdi onu tabi buraya tekrar davet etmek isteriz. Altınordu’nun nasıl bir yer olduğunu biliyor. Bu defa ben ve teknik ekibim onu ağırlamaktan tekrar mutluluk duyacağız. Milli takımdaki yetkililerle sürekli görüştüğüm için bu sezon bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Milli Takım’daki yetkililerle ilişkilerimiz iyi durumdadır. Milli takımımızın alt yaş kategorisinde görev yapan hocalarımızla da sürekli görüşeceğiz. Buradaki oyuncuların hepsi kesinlikle milli takımda oynamak zorunda diye düşünüyorum.

Haberin Devamı

Bu arada Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’un teknik direktörlüğünü yapmış olan Edin Terzic, birkaç hafta önce buraya geldi ve böyle bir takımın TFF 2.Lig’de olduğuna şaşırdı. Bir ağabey olarak Edin Terzic, başlangıç noktamın Altınordu olmasının doğru yer olduğunu dile getirmişti. Çünkü Edin Terzic de Altınordu’yu daha önceden biliyor ve tanıyordu. Bu sezonki oyun felsefemi aslında Edin Terzic’in oyun felsefesi gibi düşünebiliriz. Saha dizilişimizin, topa sahip olduğumuzdaki dizilişimizin ve top rakipte olduğu zaman takım halindeki kompakt duruşumuzun bu felsefe içinde yer aldığını söyleyebilirim. Kendisiyle yıllardır irtibattayız. Yıllar önce onunla beraber çalıştığımda benim iyi bir teknik direktör olabileceğimi düşünüyordu. Benim de hayalim bu yöndeydi. Onun için sürekli Borussia Dortmund maçlarını izlemiştim. Bir gün teknik direktör olursam onun oyun tarzını oynatmayı hedefliyordum. Çünkü bana yatkın, sevdiğim ve direkt takım halinde hücuma çıkabilecek; aynı anda da geçişi sağlayabilecek bir takım sistemi kurmak istiyordum. O yüzden Edin Terzic buraya geldiğinde fikirlerini aldık. Onun da bize katkıları oldu. Antrenmanlarımızı izledi ve oyuncularımızı değerlendirdi. Terzic’in yıl boyunca bana her zaman destek olacağını düşünüyorum. O yüzden takımımı tanımasını istedim.

“2016’DAKİ ŞAMPİYONLUKTA TAKIMDAŞLIK, ARZU VE RUH VARDI”

Beşiktaş’ta 2016 yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşadınız. O dönem siz başta olmak üzere Gomez, Sosa, Quaresma ve Oğuzhan Özyakup’un hücumdaki muhteşem uyumuyla şampiyonluk gelmişti. Şenol Güneş önderliğinde 2016 yılındaki şampiyonluk ruhundan bahseder misiniz?

Beşiktaş’taki dönemimde ‘FEDA’ sezonunda Samet Aybaba vardı. Aslında kemik kadroyu ve kolej havasını Samet Hoca getirdi. Tecrübeyi Slaven Bilic getirdi. Çünkü Slaven Bilic ile 2 sene beraber çalıştık ve Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynadık. Bilic, Avrupa mantalitesini getirdi. Kemik kadro hiçbir zaman takımdan ayrılmadı ve hep aynı kaldı. Sadece belli pozisyonlarda değişiklikler oldu. Manuel Fernandes gitti, Sosa geldi. Sosa gitti, Talisca geldi. Forvet pozisyonunda ise mesela Hugo Almeida gitti, Demba Ba geldi. Demba Ba gitti, Mario Gomez geldi. Gomez gitti, Aboubakar geldi. O dönem stoperdeki oyuncumuz Marcelo gitti, geldi. Ama sağ bek, sol bek, İsmail Köybaşı, Serdar Kurtuluş, Ersan Gülüm, Veli Kavlak, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Cenk Tosun ve Necip Uysal gibi oyuncular uzun yıllardır Türk futbolcusu olarak takımın kemik kadrosundaydı. Bu isimlerin yanına takıma uyum sağlayacak iyi oyuncular getirildi. Takıma A Milli Takım ile dünya 3.lüğü başarısı yaşamış Şenol Hoca gelmişti. Takımdaki bu uyum güzel tutmuştu. Gerçekten de sahada herkes birbirini çok iyi tanıyordu. Takımdaki oyuncuları gece 3’te kaldırsan bile gözü kapalı herkes ne yapacağını biliyordu. Takımdaşlık, arzu ve ruh vardı. Kimse kimsenin kötülüğünü istemezdi. Herkes saha içinde gereken mücadeleyi sergiliyordu. Bu şekilde de başarı geldi.

“O GOLÜ ATMASAYDIM SEZON SONUNDA BEŞİKTAŞ’TAN AYRILABİLİRDİM”

2013 yılındaki Fenerbahçe ve 2015 yılındaki Liverpool maçlarının kariyerinizdeki yerini anlatır mısınız?

Feerbahçe maçındaki 90+3.dakika kariyerimin uç noktasıydı. Çünkü o golü atmasaydım belki de sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılabilirdim. Bu maçtan 2 hafta önce Trabzonspor’a karşı aynı saniyelerde farklı bir pozisyonda golü kaçırmıştım. O yüzden Fenerbahçe’ye attığım golden sonra ‘Beşiktaşlı Olcay Şahan’ oldum diyebilirim. Ayrıca şunu da unutmamak lazım ki ben Almanya Bundesliga’dan geldim ama Beşiktaş’ta ‘Olcay Şahan’ oldum. 2015 yılındaki Liverpool maçları tabii ki heyecan vericiydi. Bu arada o sene oynadığımız Tottenham maçları da aklımdan çıkmıyor. Çünkü Tottenham maçında şansım yaver gitse o maçta belki de 5 gol atacaktım.

“TAKIMDAN AYRILMAK AKLIMIN UCUNDAN DAHİ GEÇMEDİ"

Beşiktaş’ta 4,5 yılda harika bir futbol sergilediniz ve daha sonra Trabzonspor’un yolunu tuttunuz. Beşiktaş’ta zirve yaptığınız dönem yeniden Avrupa’ya gitmeyi düşündünüz mü? 10 seneki önceki Olcay Şahan’a ne gibi bir tavsiyeniz olurdu?

O dönem Bundesliga’dan 2-3 teklif vardı ama Türkiye’deki kazancınla Almanya’daki kazancın bir olmuyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük camiasında forma giyiyorsun. Almanya’da sıradan bir takıma gitmek ister misin diye de düşünmek gerekiyor. O yüzden takımdan ayrılmak aklımın ucundan dahi geçmedi. Avrupa’dan daha iyi bir kulüp isteseydi belki düşünebilirdim. Yine de yaşadığım kariyer süreçlerimden dolayı çok memnunum. Şimdi imkân olsa yine aynı süreçleri yaşamak isterdim.

“ÇALIŞTIĞIM BÜTÜN TEKNİK DİREKTÖRLERİMDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Kariyerinizde Fatih Terim, Şenol Güneş, Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu gibi üst düzey teknik direktörlerle çalıştınız. Mantalite ve taktik açısından sizi en çok hangi isim etkiledi?

Çalıştığım bütün teknik direktörlerimden çok şey öğrendim. Gerçekten en iyi isimlerle çalıştığım için hepsinden bir şeyler kapmaya çalıştım. Mesela bazen Fatih Hoca gibi olaylara esprili bir şekilde yaklaşıyorum. Gerektiğinde Abdullah Hoca gibi çok ciddi bir şekilde konuya odaklı çalışıyorum. Kimi zaman Slaven Bilic gibi babalık yapan bir tarzla hareket ediyorum. Mesela geçen ki kampta Ersun Hoca ile beraberdik. Sabah 7’deki Aerobik koşusunu ondan öğrendim ve ben de takımda başlattım. O yüzden burada sadece bir isim söylemek yanlış olur. Yani çalıştığım teknik direktörlerimden öğrendiğim her şeyi uygulamaya çalışıyorum.

“TÜRKİYE’DE TEKNİK DİREKTÖRLERİN KADERİ HER ZAMAN SONUÇ ODAKLI”

Siyah beyazlılar, geçen sezon zorlu bir süreçten geçti ve 4 teknik direktör değişikliğine gitti. O dönem bazı oyuncular kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş’taki bu kritik süreci siz nasıl yorumluyorsunuz?

Bu süreci yorumlamak çok kolay değil. Futbolcular, her zaman her şeyi ele alan konumda. Futbolcu, oynamak istemezse teknik direktörlerini her türlü yiyebilir. Türkiye’de maalesef durum böyle. Teknik direktörlerin kaderi her zaman sonuç odaklı. Sabır olmadığı için de böyle durumlar kaynaklanabiliyor. Sonuçta Beşiktaş camiası, şampiyonluğa oynaması gerektiği yerde yanlış tercihler ve yanlış transferler ile meseleyi bu duruma kadar götürdü. Bu sezon doğru transferler yapıldığını düşünüyorum. Gerçekten de bu sezon çok heyecan verici bir sezon yaşayacağız. Sonuç odaklı düşünüldüğü için başarılı olmak istiyorsanız sonuç almak zorundasınız. 4 büyük takımda da başarılı sonuç alamazsan 5. haftaya kadar sabırlı olmazlar. Mesela Okan Hoca, üst üste şampiyonluklar yaşadı. Şu an Okan Hoca, Süper Lig’deki ilk 7 haftayı 9.sırada tamamlarsa geçmişte yaptığı başarılar değerlendirilecek mi yoksa değerlendirilmeyecek mi? Onu göreceğiz. Bu 4 camiada da şampiyon olamazsan teknik direktör takımdan gönderiliyor. Mesela Okan Hoca, eğer bu sezon şampiyonluk yaşayamazsa gelecek sezonu görebilecek mi merak ediyorum. Ben onun başarılı olmasını kesinlikle isterim çünkü hak ediyor. Çok iyi işler yaptı ama maalesef Türkiye’de işler böyle ilerlemiyor. Avrupa’da da teknik direktör değişiklikleri oluyor ama çok sabırlı bir şekilde bu gerçekleşiyor. Avrupa, disiplin ve sabır konusunda çok farklı bir yerde.

“BEŞİKTAŞ, DÜŞMESİNİ BİLİR AMA AYAĞA KALKMASINI DAHA DA İYİ BİLİR”

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açtı. Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile gibi yıldız oyuncularla takıma takviyeler yapıldı. Beşiktaş’ın eski günlerine geri döneceğine inanıyor musunuz?

Beşiktaş’ın eski günlerine döneceğini kesinlikle düşünüyorum. Beşiktaş camiası, büyük bir camia. Düşmesini bilir ama ayağa kalkmasını daha da iyi bilir. Beşiktaş’ın bu sezon taraftarıyla birlikte heyecan verici bir futbol oynayacaklarına inanıyorum. Ciro Immobile’nin Mario Gomez veya Demba Ba gibi fark yaratıp yaratmayacağını zaman gösterecek. Çünkü buraya Radamel Falcao geldiğinde de ‘fark yaratacak’ dediler ama maalesef yaratamadı. Mesela Mario Gomez geldiğinde de ‘Gomez oynayamıyor’ dediler ama geldi ve gol kralı oldu. Yani bunu zaman gösterecek.

“CENK TOSUN’U 2 SENE ÖNCE FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ”

Beşiktaş’ın önemli isimlerinden biri olan Cenk Tosun’un Fenerbahçe’ye transferi çok konuşulmuştu. Cenk Tosun’un kararıyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Cenk Tosun’un 2022 yılında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin istediğine şahit oldum. Sonuçta Cenk Tosun, A Milli Takımı’nın forveti. Yani boşa düştüğünde her takımın transfer etmek isteyeceği bir forvet. Benim için üzücü. Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe’ye gitmesi tabii ki üzücü ama saygı duymak gerekiyor. Futbolcu, sonuçta tercihini yaptı. Arka planda neler yaşandığını biz bilemeyiz. O yüzden bu konuyu çok da tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum.

“SEMİH KILIÇSOY VE MUSTAFA HEKİMOĞLU İÇİN SABIRLI OLMAK GEREKİYOR”

Cenk Tosun’un gidişiyle forvet hattında Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu gibi isimler öne çıktı. Bu genç futbolcuların Cenk Tosun’un yerini dolduracağını ve ileride Beşiktaş’a ciddi paralar kazandıracaklarını düşünüyor musunuz?

Semih Kılıçsoy; çok yetenekli, genç ve tecrübe kazanması gereken bir futbolcu. Semih, zaten geçen sezon da kalitesini gösterdi. Takımda kötü gidişatın olduğu dönem bile 10 golün üzerinde atmıştı. Hemen arkasından genç yetenek Mustafa Hekimoğlu geldi. O da zaten kampta iyi bir süreç yaşadı. Necip Uysal, zaten daha önce verdiği bir röportajda Mustafa Hekimoğlu’na dikkat çekmişti. O yüzden bu durum Beşiktaş kulübü için yeni bir şey değil. Taraftarlar, genç oyuncunun kamp sürecini gördüğü zaman heyecan yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip arkadan Mustafa Hekimoğlu’nun geleceğini biliyorlardı. Bu iki oyuncu da Beşiktaş’a kesinlikle önemli düzeyde bonservis bedeli kazandırabilecek isimler. Ayrıca Cenk Tosun’un Şampiyonlar Ligi’nde Porto ve Benfica’ya attığı gollerde olduğu gibi bu tarzda ön plana çıkmaları gerekiyor ki Avrupa’ya transferleri gerçekleşebilsin. Bunun olması için gerekli süreleri almaları gerekiyor. Teknik direktörün ve yöneticilerin bu konuda sabırlı olması gerekiyor. Mesela başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a bu konudaki sabrı için çok teşekkür ederim. Çünkü gençlerin ön planda olmasını istiyor. Birkaç maç kaybedebilirsiniz ancak sen bir oyuncuyu ön plana çıkarıp, önünü açabilirsin. Bizim felsefemiz futbolda bundan yana. O yüzden de bu oyuncuların süre alması gerekiyor.

“BİR GÜN BEŞİKTAŞ’IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAĞIMA İNANIYORUM”

Teknik direktörlük kariyerinizle ilgili olarak yaptığınız planlamalardan bahseder misiniz? Bir gün Beşiktaş’ın teknik direktörü olmak gibi bir hayaliniz var mı?

Bir gün Beşiktaş’ta teknik direktör olarak görev yapmak gibi bir hayalim var. Hayallerin peşinden koşmak için bugüne odaklanmak gerekiyor. Teknik direktörlük sürecimin başındayım. Adım adım gitmeyi tercih ediyorum. Şu anki hedefim Altınordu ile güzel bir kamp dönemi geçirmek. Kazasız belasız bir şekilde kampı atlatarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Daha sonraki süreçlerde de kendimi geliştirerek bir gün Beşiktaş’ın teknik direktörü olacağıma inanıyorum.

“BU SEZON SON YILLARIN EN HEYECAN VERİCİ SEZONU OLACAK”

Beşiktaş’ın haricinde Fenerbahçe ve Galatasaray’da bu sezon önemli isimleri kadrosuna kattı. Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında sizce hangi takım daha avantajlı?

Bu takımlar arasında Trabzonspor ve Başakşehir’i de unutmamak lazım. Gerçekten bu sezon son yılların en heyecan verici sezonu olacak. Ayrıca çok çekişmeli bir sezon yaşanacak. O yüzden ligin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Takımların transferleri devam edecektir. Galatasaray, son 2 yıldır Süper Lig’de şampiyon oldu ama şu an Süper Lig’de şampiyonluk iddiası için çok erken. Şu an bir takımı favori olarak gösteremeyiz.

“DÜNYA KUPASI’NDA EURO 2024’DEKİ BAŞARIMIZIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM”

A Milli Futbol Takımımız, Montella önderliğinde EURO 2024’te mücadele etti ve çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Milli takımımızdaki yeni jenerasyonu ve Montella’nın dünya kupasındaki başarı şansını değerlendirir misin?

Çok yetenekli, genç ve en üst seviyede oynayan oyunculara sahibiz. Bu yüzden de içim çok rahat. Avrupa Şampiyonası, milli takımımız için mutluluk vericiydi ve heyecan doluydu. Bunun üzerine katarak devam edeceğimize inanıyorum. Dünya Kupası’nda da bu başarının üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Milli takımımızın EURO 2024’te bu noktaya kadar geleceğini tahmin ediyordum. Mesela Hollanda maçında biraz şansımız olsaydı her şey daha farklı olabilirdi. Yine de bu süreci başarılı olarak değerlendiriyorum. Bundan çok daha iyi bir başarılara imza atacağımıza inanıyorum.