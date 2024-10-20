Nuri Şahin'den Sergen Yalçın cevabı: 'Sırf reyting olsun diye, ben buna cesaret edemem...'

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Katıldığı bir televizyon programında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin hakkında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" ifadelerini kullanmıştı.

'REYTİNG OLSUN DİYE...'

Çok konuşulan bu açıklamaların ardından deneyimli çalıştırıcı Şahin, Sergen Yalçın'a cevap verdi.

Maçkolik'e konuşan Nuri Şahin, "Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım..."

'ÇOK YANLIŞ BİR ŞEY'

"Benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya bir oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela; 'Deplasmanda niye 3 maç kazanamadın?' Bunu konuşalım. 'Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça?', 'Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun.' Bunları konuşalım."

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'DORTMUND'UN BENİ NİYE SEÇTİĞİNİ MERAK EDİYORSA GÖRÜŞEBİLİRLER'

"Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok"